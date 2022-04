• Ieri, la Ploiești și Câmpina au fost 8 grade C, iar la Vf. Omu stratul de zăpadă măsura 216 cm!

Primăvara din acest an continuă să fie extrem de capricioasă, zilele călduroase alternând cu altele nefiresc de reci pentru perioada din calendar, situația fiind valabilă și în Prahova. De pildă, ieri, potrivit datelor Agenției Naționale de Meteorologie, stația meteo din Ploiești a arătat că, la ora 12.00, mercurul termometrelor a înregistrat doar 8, 6 grade C, iar la Câmpina – 8, 1 grade C. Însă, pare că iarna nu se lasă plecată din zona înaltă a județului, în condițiile în care la Stația de la Vârful Omu, ieri, la ora 9.00, stratul de zăpadă măsura 216 cm, trei ore mai târziu fiind înregistrate minus 10, 1 grade C, în timp ce la Stația meteo Sinaia Cota 1.500 erau înregistrate minus 2, 1 grade, stratul de zăpadă fiind de 10 cm. De altfel, ieri, ANM a emis o informare de vreme deosebit de rece, brumă şi ninsori, îndeosebi la munte, valabilă până mâine dimineaţă. Mai exact, conform meteorologilor, până pe 20 aprilie, ora 10:00, vremea va fi rece, iar noaptea, local în nordul şi centrul ţării, precum şi în zonele submontane, temperaturile minime vor fi preponderent negative şi se va produce brumă, temporar la munte va ninge şi, mai ales în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali, se va depune strat nou de zăpadă. Pe de altă parte, cei de la ANM au mai făcut precizarea că regimul termic va fi, în general, scăzut în întreaga ţară pe parcursul următoarei perioade, respectiv până pe data de 1 Mai, când vor fi înregistrate temperaturi oscilante şi probabilitate crescută de apariţie a precipitaţiilor. În Muntenia, de pildă, conform prognozei anunțate ieri, dacă media primelor zile ale acestei săptămâni va avea 11 grade C, când vor caracteriza o vreme deosebit de rece, în perioada 20 -27 aprilie temperaturile ar urma să crească până la 20 de grade C. Ulterior acestui interval, temperatura aerului va scădea şi se va ajunge la o medie regională a maximelor de 17 – 18 grade. Totodată, nopţile vor fi reci în primele zile ale intervalului, când media regională a minimelor va fi de cel mult două grade, după care temperatura aerului va creşte spre valori de 8 grade, în intervalul 26 – 29 aprilie, iar în ultimele nopţi va coborî spre 6 – 7 grade, probabilitatea pentru precipitaţii urmând să fie mai mare în zilele de 19 şi 20 aprilie, apoi în intervalul 25 aprilie – 1 Mai.