N. D.

Liceul Tehnologic Energetic ”Elie Radu” din Ploiești este prima instituție de învățământ din România care, după renovare, a fost transformată într-un imobil cu consum de energie aproape zero.

Potrivit unui comunicat primit pe adresa redacției, renovarea în cadrul acestui proiect pilot s-a realizat în premieră națională, fiind prima investiție privată de acest tip și cel mai amplu proiect de renovare a unei școli publice la standarde nZEB (nearly Zero-Energy Building) – respectiv consum de energie aproape zero – cu soluții tehnologice inovatoare. În fapt, ca urmare a realizării lucrărilor de renovare, clădirea va avea un consum energetic aproape zero datorită unui grad ridicat de eficiență energetică, rezultat care va duce la realizarea unor economii substanțiale de energie și implicit la diminuarea semnificativă a facturilor. Lucrările de modernizare și reabilitare au costat aproximativ 1 milion de euro, investiția fiind susținută de OMV Petrom în cadrul programului România Eficientă, derulat de Energy Policy Group. Concret, compania menționată a finanțat investiția pentru reabilitarea energetică a Corpului C10 de la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, iar pe parcursul lucrărilor s-au alăturat și alți sponsori, care au oferit un sistem de iluminat ultramodern și panouri fotovoltaice. Clădirea renovată, ce are o suprafață desfășurată de circa 1.500 metri pătrați, găzduiește atât săli de curs, unde își desfășoară activitatea aproape 60 de cadre didactice și 250 de elevi, cât și un cămin-internat, unde sunt cazați aproximativ 80 de elevi. S-a menționat faptul că, grație realizării acestor investiții, dincolo de reducerile substanțiale în consumul de energie ce vor fi realizate, în plus, datorită echipării cu panouri fotovoltaice și panouri solare termice, clădirea în care funcționează instituția de învățământ își va putea asigura consumul energetic din surse proprii, aproape integral, în cursul verii. Totodată, elevii vor dispune și de un mediu interior mult mai sănătos și adecvat performanței școlare, sălile de clasă fiind dotate inclusiv cu echipamente de dezinfectare a aerului. Lucrările de renovare au demarat în vara anului trecut, iar pentru a fi adusă la standardul nZEB, clădirea a fost dotată cu echipamente extrem de performante și materiale de cea mai bună calitate. Principalele lucrări de reabilitare energetică realizate la exteriorul și la interiorul clădirii, prin programul România Eficientă, au fost: izolarea termică a pereților exteriori, a terasei și a planșeului; schimbarea integrală a tâmplăriei existente cu una performantă energetic; modernizarea sistemului de iluminat, ce a inclus și instalarea unui sistem inteligent de telecontrol al iluminatului; instalarea de panouri fotovoltaice și panouri solare termice; înlocuirea conductelor și a radiatoarelor din întreaga clădire; instalarea unui sistem de încălzire a apei menajere cu panouri solare termice și depozitarea ei în boilere, astfel încât clădirea se va decupla automat de la punctul termic al campusului ori de câte ori condițiile climatice favorizează încălzirea apei; înlocuirea coloanelor de agent termic pentru încălzire; înlocuirea tuturor corpurilor de încălzire existente cu unele noi; montarea de echipamente de filtrare a aerului cu recuperare de căldură și dotarea sălilor de clasă cu echipamente de dezinfectare a aerului;instalarea de parasolare la ferestrele puternic însorite; reamenajarea interioară integrală, ceea ce a crescut calitatea confortului în utilizarea clădirii.