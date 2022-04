Ieri, fostul preşedinte Traian Băsescu, actual europarlamentar, a declarat despre dosarul deschis la Parchetul General privind declaraţii false în privinţa necolaborării cu Securitatea că nu se va prevala de imunitate parlamentară şi că, imediat ce va fi chemat la audieri, se va duce. ”Legat de dosarul de la Parchet, nu mă voi prevala de imunitate parlamentară imediat ce sunt chemat mă voi duce”, a afirmat Băsescu, confirmând că va merge la audieri, dacă va fi chemat, potrivit News.ro şi Hotnews.

Fostul preşedinte a mai arătat că în acest moment caută un apartament în care să se mute, după ce RA-APPS a decis că trebuie să elibereze vila de protocol, în urma deciziei instanţei privind colaborarea cu Securitatea.”Caut apartament, asta fac. Nu m-am gândit (la zonă, nr), trebuie să-mi şi convină financiar. Oferte sunt, trebuie să vedem, că trebuie şi mobilat. Am discutat cu soţia şi cu diverşi dezvoltatori. Maria e o femeie decentă şi cu decenţă, atât”, a spus el, despre condiţiile pe care soţia sa le doreşte pentru noul apartament. Grupul de Investigaţii Politice a anunţat, într-o postare, că în 31 martie Parchetul General i-a informat că în dosarul cu numărul 112/P/2020 „se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii”. Dosarul de la Parchetul General a fost deschis in rem pentru fals în declarații vizându-l pe fostul președinte Traian Băsescu, în urma unei plângeri depuse în iulie 2020 de către Grupul de Investigaţii Politice (GIP) condus de Mugur Ciuvică pentru declaraţiile false date de Traian Băsescu privind colaborarea sa cu securitatea. GIP a sesizat Parchetul în legătură cu faptul că Traian Băsescu a declarat pe propria răspundere că nu a colaborat cu Securitatea, dând aceste declarații atunci când a candidat – în 2004 și 2009, când a candidat la alegerile prezidențiale, în 2016, când a candidat pentru Parlamentul României și în 2019, când a candidat pentru Parlamentul European.

În 23 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”.