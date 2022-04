N. Dumitrescu

Relațiile tensionate de la nivelul conducerii municipalității ploieștene devin, din păcate, și mai tensionate. Mai trist este însă faptul că disensiunile sunt între primar, unul dintre viceprimari și cel mai numeros grup de consilieri locali, cu toții făcând parte din principalul partid aflat acum la guvernare – PNL. Cel mai nou conflict, deja făcut public, odată ce toate părțile au ținut să-și facă auzite opiniile, a izbucnit la începutul acestei săptămâni, după ce Organizația Ploiești a PNL a dat publicității un comunicat prin intermediul căruia grupul consilierilor locali a cerut demisia sau demiterea directorului Direcției de Relații Internaționale, Daniel Soare, din cadrul Primăriei Ploiești. Motivul? A fost ratată depunerea unor proiecte de finanțare eligibile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care în data de 1 aprilie a fost deschisă o axă de finanțare prin intermediul căreia se puteau realiza proiectele de consolidare antiseismică și izolare energetică atât a blocurilor de locuințe, cât și a clădirilor publice. ” Aproape toate municipiile reședință de județ din țară au depus proiecte pentru aceste lucrări. Din nefericire, Ploieștiul a ratat această șansă, reușind tristul și rușinosul record de a nu depune niciun proiect de absorbție a fondurilor alocate prin intermediul PNRR. Pentru a nu rata și etapele următoare din cauza incompetenței, și pentru a evita ca Ploieștiul să devină rușinea administrației liberale cu zero fonduri absorbite prin PNRR, grupul consilierilor locali PNL cere demisia sau demiterea de urgență a directorului Direcției de Relații Internaționale, Daniel Soare”, se menționa în comunicatul menționat, transmis luni după amiază. Solicitare la care, câteva ore mai târziu, a ținut să reacționeze și primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, prin intermediului unui comunicat transmis de Primăria Ploiești acesta anunțând că, a doua zi, respectiv ieri de dimineață, îi va cere explicații, în scris, viceprimarului Daniel Nicodim, cu privire la măsurile pe care acesta ar urma să le aplice, având în vedere că, din 13 noiembrie 2020, acesta are în atribuții coordonarea Direcției Relații Internaționale. Numai că, schimbul replicilor între liberalii ploieșteni a continuat, la rândul său, ieri, viceprimarul Daniel Nicodim ținând să-și exprime punctul său de vedere în legătură cu acest subiect, prin intermediul paginii personale de facebook. Astfel, din start, acesta a ținut să puncteze:”Eleganța mă obligă să nu analizez, în amănunt, afirmațiile colegului meu din Executivul Primăriei Ploiești, domnul primar Andrei Liviu Volosevici. Domnia sa, într-un moment de posibilă neatenție, care poate fi rezultatul stresului acumulat la locul de muncă, uită istoria recentă a Direcției de Relații Internaționale. Cunoscându-l însă bine pe Andrei Volosevici, nu pot interpreta afirmațiile sale publice în cheia unei amnezii temporare. Andrei Volosevici știe foarte bine că explicațiile scrise nu se cer viceprimarilor, așa cum înțelege perfect efortul depus de subsemnatul, în ultimul an și jumătate, pentru a menține activitatea echipei din primărie și coeziunea personalului într-un echilibru atât de necesar pentru buna desfășurare a activității administrative. Nu cunosc subiectul selecției șefului DRI și cel al angajării acestuia, nu am participat la selecția pentru acest post. Am făcut cunoștință cu domnia sa după ce și-a început activitatea efectivă în cadrul DRI. Directorul executiv al DRI comunică direct cu primarul, neluând în considerare nenumăratele cereri verbale, dar și scrise, pe care i le-am adresat. Iar astăzi, când DRI nu a reușit să fie în ton cu omologii din țară și să depună în timp util proiectele din cadrul primului apel de finanțare, aflu cu surprindere nu doar că Andrei Volosevici își permite să ceară subsemnatului explicații scrise, așa cum se exprimă în spațiul public, dar se și dezice total de orice responsabilitate în legătură cu acest subiect. Nu este prima dată când Andrei Volosevici acționează în acest mod. În realitate, întreaga activitate a DRI are ca punct terminus primarul municipiului Ploiești, care uită astăzi să declare în spațiul public că el însuși a cerut explicit să aibă ultimul cuvânt asupra proiectelor și a listei obiectivelor propuse în cadrul componentei C5 din cadrul PNRR”. Pe de altă parte, subliniind că este evident faptul că directorul executiv Soare Bogdan nu își îndeplinește atribuțiile de serviciu specificate în fișa postului, viceprimarul a solicitat și el, încă o dată, demisia acestuia. Se schimbă ceva după aceste declarații transmise din partea fiecărei tabere a liberalilor ploieșteni? Nici vorbă, ba din contră, se face și mai mare ruptura între cei care au fost aleși de către ploieșteni, din toate aceste neînțelegeri cei care au de pierdut fiind, evident, orașul și locuitorii acestuia, ca victime colaterale!