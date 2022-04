Echipa de prim eșalon baschetbalistic – CSM Petrolul Ploieşti s-a despărţit frumos de fani, reuşind să facă un meci bun în faţa campioanei en-titre a baschetului românesc, U-BT Cluj-Napoca. Chiar dacă a pierdut cu 97-92 (23-25, 26-21, 20-25, 28-21), echipa noastră (să nu uităm, nou-promovată!) a jucat de la egal la egal cu o formaţie oaspete prinsă, e drept, între două meciuri extrem de importante susţinute în sferturile de finală ale FIBA Champions League, reuşind să arate că poate fi oferit un baschet de calitate, aşa cum a făcut-o bună parte din acest prim sezon în Liga Naţională.



Clujul a lăsat impresia că nu a forţat în prima parte a jocului, mai ales că a început bine şi s-a desprins rapid la 8-9 puncte. De la 14-23, însă, n-a mai înscris deloc în ultimele trei minute ale sfertului de debut şi, pe un „run” de 11-0 al CSM-ului, prima secvenţă a partidei s-a încheiat cu scor favorabil elevilor lui Mihai Popa: 25-23! Mihai Silvăşan nu a fost prea calm la prima pauză, iar asta s-a văzut în jocul echipei sale, „U” revenind în faţă, dar fără a putea să se mai desprindă clar. A condus cu 49-46 la pauză, a avut şase puncte avans pe la mijlocul sfertului al 3-lea, 60-54 (minutul 25), însă cam asta a fost diferenţa maximă consemnată până la final. Ploieștenii au simţit că se poate mai mult decât o înfrângere onorabilă, au condus în mai multe rânduri şi , dacă nu erau câteva mici erori în ultimele două minute, puteau să producă o mică surpriză. Am condus cu

90-89, am încasat şasepuncte consecutive pentru ­90-95, apoi am venit la 92-95 şi, pe o minge „furată” de Jordan, Bogan Popa a avut o aruncare de trei puncte ce putea restabili egalitatea cu 21 de secunde înainte de final… Ar fi fost frumos să putem lupta pentru prelungiri cu echipa care domină baschetul românesc în acest moment, însă, chiar şi aşa, publicul a putut vedea baschet de calitate la ultima reprezentaţie oficială a băieţilor în Sala „Olimpia” în acest sezon!

Pentru CSM Petrolul Ploieşti au jucat în această seară: Magdevski (19 puncte, 2×3), Watson (16), B. Popa (15, 3×3), Hammond (13, 2×3), Jordan (13, 1×3), Milin (11), Chiţu (5) şi O. Popa Calotă. Din păcate, Mihailo Sekulovic nu a putut evolua din cauza unei accidentări.

Băieţii noştri vor încheia sezonul 2021-2022 peste două săptămâni, atunci când, în ultima etapă a sezonului regulat, vor juca la BC CSU Sibiu. Din păcate, cu cinci înfrângeri consecutive, ”galben-albaștrii” nu au putut ”ține” de poziția a opta, care părea accesibilă, la îndemână, după succesul cu Oradea și vor încheia sezonul, foarte probabil, pe locurile 10-11! Se putea mai mult, este clar, pe acest final de campionat…