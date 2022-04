• Elevii de clasa I au învăţat despre siguranţă

La finalul săptămânii trecute, Tedi a făcut o vizită elevilor de clasa I de la Școala Gimnazială ,,TRAIAN SĂVULESCU» din comuna Izvoarele, jud. Prahova. Dar nu singur, ci însoțit de reprezentantul structurii de prevenire a criminalității din Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, dl. comisar șef Marian Popescu, și de alți polițiști de la Rutieră și Serviciul de Acțiuni Speciale. Împreună au susținut o lecție de siguranță în cadrul Programului ,,Şcoala Siguranţei Tedi”, inițiat de Maspex Romania și derulat în parteneriat cu Poliția Română și cu Ministerul Educației.

Tema principală abordată a fost ”Deplasarea pe stradă şi traversarea carosabilului”. Copiii au primit multe informații utile pentru siguranța lor astfel încât, la finalul orei, să poată furniza răspunsuri corecte întrebărilor adresate de Tedi precum: ,,Pe ce parte a drumului ne deplasăm când nu există trotuar?”, ,,Pe unde traversăm când nu există zebră?”, ,,Alergăm când traversăm strada?”, ,,Mergem cu bicicleta pe drumurile publice?”.

După ce și-au însușit cu brio în clasă noțiunile teoretice, elevii au ieșit în curtea școlii, unde i-au așteptat multe surprize din partea reprezentanților Poliției: mașini de intervenție și câini de urmărire. Elevii s-au bucurat de interacțiunea directă cu o mașină adevărată de poliție și i-au promis, încă o dată, lui Tedi, că vor respecta toate regulile atât de importante pentru siguranța lor.

Este al 7-lea an în care Tedi, împreună cu învățători din toată țara și cu reprezentanți ai Poliției Române prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, ajunge în sălile de curs – fizic sau online – pentru a interacționa cu cei mici în cadrul unor lecții interesante și provocatoare. Programul Școala siguranței Tedi are drept scop asimilarea unor cunoștințe și dezvoltarea unui set de abilități la care copilul să apeleze în diverse situații. Parteneriatul cu Ministerul Educației şi cu Poliţia Română -prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității- asigură adaptarea tuturor materialelor elaborate de Tedi la vârsta copiilor și respectarea dreptului acestora la o educație de calitate.

Numărul mare de elevi înscriși, 36.905 în anul școlar 2021-2022, arată o dată în plus că inițiativa lui Tedi este tot mai apreciată de la an la an. În anul școlar 2020-2021 au fost înscriși 34.041 de elevi din toată țara. Suportul didactic este asigurat de Tedi și constă în materiale necesare desfășurării programului la clasă, concepute astfel încât să respecte modul de învățare specific elevilor de clasa I – prin jocuri și activități educative. Toate materialele sunt în format electronic și sunt transmise gratuit, prin e-mail, după finalizarea înscrierii. Materialele pot fi folosite atât în predarea directă la școală, cât și la orele în sistem online.