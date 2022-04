V. Stoica

O notă de informare privind vaccinurile împotriva Covid 19 achiziționate de către România arată dimensiunea obligațiilor pe care le are statul român în această privință!

Conform documentului prezentat în ședința de guvern de miercuri, 30 martie, în anii 2020 și 2021, România a contractat de la Pfizer 25.095.744 de doze, din care aproape 18 milioane au fost livrate, restul fiind scăzute direct din contract, după redistribuirea către alte state europene. Din cele livrate, România a vândut către Danemarca 1.170.000 de doze și către Coreea de Sud alte 1.489.410 doze, donând alte 100.620 de doze Republicii Moldova.

Aceeași notă de informare arată că, numai de la Pfizer, România a rămas

cu obligația de contractare de 32.599.623 de doze în total pentru anii 2022 și 2023.

România mai are de primit circa 11,2 milioane de doze Pfizer în acest an, pentru ca anul viitor să mai rămână alte 19,5 milioane de doze de vaccin de la același producător.

La 23 martie 2022, stocul de vaccin Pfizer existent în depozitele naționale era de 3.476.876 de doze.

Ce plăți mai are de făcut România? Facturi restante din contractul pe 2020-2021 în valoare de 402.577.561 de lei și facturi pentru dozele livrate din contractul pe 2022-2023 în valoare de 178.464.960 de lei. Costul estimat pentru cantitatea de vaccin Pfizer rămasă de livrat în anul 2022 se ridică la 1.074.316.992 de lei, iar pentru ce va fi livrat în 2023 – 1.876.781.856 de lei!

România mai are de plătit alte zeci de milioane de lei și pentru dozele de vaccin contractate de la Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Valneva și Novavax.