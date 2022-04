S-a anulat licitaţia lansată de Consiliul Judeţean pentru studiul de fezabilitate

Violeta Stoica

În bătălia celor două spitale de urgență cu care se laudă atât Primăria Ploiești, cât și Consiliul Județean Prahova, deocamdată se poate spune că municipalitatea ploieșteană este cu un pas în față. Motivul? Licitația pentru studiul de fezabilitate destinat construirii Spitalului Județean Prahova a fost anulată!

La 18 martie 2022, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice s-a publicat notița de anulare, în care se arată: „abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului”. Mai pe larg, ce spune hotărârea de anulare elaborată chiar de către reprezentanții autorității contractante, Consiliul Județean Prahova: „Având în vedere adresa nr. 13382 din data de 15.03.2022, primită din partea beneficiarului de proiect Spitalul Județean de Urgență Ploiești, înregistrată în data de 16.03.2022 la Registratura Consiliului Județean Prahova cu nr. 6368, prin care se precizează că Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții mai sus menționat nu satisface necesitățile acesteia, astfel Autoritatea Contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere”. Astfel că s-a hotărât anularea licitației, din cauza încălcării prevederilor legale, prin această sintagmă înțelegându-se „situația în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor (…)”.

Deci, prin urmare, licitația pentru SF, lansată în 10 februarie 2022, s-a anulat. Ce implică acest lucru: refacerea documentației și o eventuală reluare a procedurii de achiziție.

Reamintim că autoritatea județeană, Consiliul Județean Prahova, a început „investiția” în primăvara anului trecut, când s-a considerat necesară cumpărarea directă a serviciilor de redactare a temei de proiectare. Astfel, în aprilie 2021, pentru elaborarea temei de proiectare pentru construirea noului Spital Județean de Urgență, obiectiv denumit „Complex Integrat de Servicii de Asistență Medicală de Urgență” – documentația în baza căreia să se organizeze licitația pentru studiul de fezabilitate – s-a parafat un contract de 53.550 de lei fără TVA, adică 10.874 de euro (fără TVA), contract încheiat, după o procedură de achiziție directă, cu societatea constănțeană Know How Design and Construction.



După contractul pentru tema de proiectare, ar fi trebuit să fie elaborat Studiul de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Construire Spital Județean Prahova” (Spitalul Județean de Urgență Ploiești), județul Prahova. Un proiect cu care actuala conducere a Consiliului Județean Prahova se laudă de prin anul 2020, obiectiv medical care se spune că ar urma să fie ridicat în apropierea actualei unități medicale din strada Găgeni, dar la circa 500 de metri de Rafinăria Vega (după cum se precizează chiar în tema de proiectare). Dată fiind valoarea achiziției, contractul nu va fi încheiat în urma unei cumpărări directe a serviciilor, ci prin licitație deschisă, dar valoarea estimată a SF-ului se ridică la nici mai mult nici mai puțin de 8,33 milioane de lei fără TVA, adică aproape 1,7 milioane de euro!

Cum au ales organizatorii licitației, reprezentanții Consiliului Județean Prahova, această valoare? Răspunsul poate fi regăsit în datele achiziției: „Valoarea totală estimată a achiziției a fost stabilită conform Notei de calcul întocmită de Direcția Tehnică avându-se la bază Medodologia pentru negocierea prețului lucrărilor de proiectare, aprobată cu Ordinul nr. 11N/1994 al MLPAT și experiența anterioară referitoatre la întocmirea Studiilor de Fezabilitate pentru lucrări de construcții civile și conform regulilor prevăzute în Cap. I, Secţiunea a 4-a, paragraful 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice”.

Potrivit temei de proiectare elaborate de firma de consultanță din Constanța, Complexul Integrat de Servicii de Asistență Medicală de Urgență va avea un total de 860 de paturi pentru spitalizarea continuă a pacienților, 40 de paturi în regim de spitalizare de zi, 55 de paturi pentru anestezie și terapie intensivă și 10 paturi pentru arși. În total 965 de paturi, conform documentului menționat. Adică mai puține decât cele existente în prezent în Spitalul Județean de Urgență Ploiești – 1.160 de paturi în sediul principal din strada Găgeni și în secțiile exterioare.

Deocamdată, situația stă în felul următor: s-a dat ordinul „La loc comanda!”. Ce va mai fi, vom vedea!