N. D.

După ceva așteptări, au fost anunțate rezultatele licitației pentru primul lot al autostrăzii care va face legătura între Ploiești și Buzău. Ieri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a făcut public faptul că primul lot din A7 – tronsonul Ploiești-Buzău – are câștigător desemnat. ”Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a comunicat astăzi (n.n. – ieri) rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru construcția Lotului 1 (Dumbrava-Mizil), în lungime de 21 de km. Asocierea de constructori români și italieni (n.n. – Bog’Art-Tancrad-Consedil) are la dispoziție 20 de luni pentru a finaliza lucrările. Acestea includ construcția a 14 poduri și a unui pasaj în lungime de 550 m (peste DJ 101F și CF 804). Contractul are o valoare de 1,468 miliarde de lei (fără TVA) și este finanțat prin PNRR”, a precizat ministrul Sorin Grindeanu. Acesta a mai adăugat faptul că în scurt timp urmează să fie anunțați și câștigătorii pentru celelalte două loturi ale tronsonului de autostradă care va fi construit între Ploiești și Buzău, și anume Lotul 2: Mizil-Pietroasele (28,35 km); Lotul 3: Pietroasele-Buzău (14 km). Tronsonul Ploiești-Buzău (63,25 km) este prima secțiune a autostrăzii Ploiești-Pașcani (A7), în lungime de 320 de km, care va asigura legătura Munteniei cu Moldova.