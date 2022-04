• Mielul – 45 de lei/kg, carnea de pasãre, de porc şi peştele au, toate, în coadă… 99 de bani

N. Dumitrescu

Primul Paște ”liber de pandemie” din ultimii doi ani a adus cu el, spre dezamăgirea multora dintre români, și prețuri ”de criză”, care s-au aliniat la scumpirile ce s-au tot rostogolit în ultima perioadă. Situația este valabilă și în cazul prahovenilor, iar cei care au fost la cumpărături în ultimele zile, inclusiv miercuri, au putut vedea, pe propriul portofel, că masa de Paște costă, anul acesta, aproape dublu față de aceea de anul trecut. Și nici nu avea cum să fie altfel atât timp cât la principalele produse – cele considerate tradiționale pentru Sărbătorile Pascale – s-au mai adăugat câte unul, doi, cinci, chiar zece lei. De pildă, la Halele Centrale din Ploiești, deși veniseră cu marfă proaspătă doar trei producători, mielul se vindea, la toți, cu 45 de lei/kg, cu zece lei mai mult în comparație cu anul trecut. Iar acest lucru ne-a fost confirmat chiar de către unul dintre comercianți: ”Dacă anul trecut am vândut mielul cu 35- 37 de lei/kg, anul acesta m-am aliniat și eu la prețurile care sunt acum. N-am avut ce să fac, dar am marfă bună de la Buzău, din Smeeni, lumea din Ploiești mă știe, vin de 15 ani aici, înainte de fiecare Paște. Chiar dacă am fost nevoit să scumpesc, nu-mi fac probleme, o să vând marfa!”. Pentru cei care preferă carnea de pasăre și de porc, și în acest caz există adaosuri la preț, acum puiul fiind între 14,99 lei și 16,99 lei/kg, rața 23,99 lei/kg, curcanul 24,49 lei/ kg, iar la carnea de porc: cotletul 28,99 lei/kg, pulpa 18,99 lei/kg, ceafa marinată 16,99 lei/kg. De altfel, cei 99 de bani adăugați în… coadă se regăsesc inclusiv la prețul diverselor sortimente de pește, cel mai piperat fiind somonul proaspăt – 89,99 lei/kg, scrumbia de Dunăre costând 39,99 lei/kg, crapul sălbatic 31,99 lei/kg, mușchiul Novac 25,99 lei/kg și lista poate continua, în timp ce diversele sortimente de cozonac, tot la Halele Centrale, se vindeau, în ziua documentării noastre, cu preţuri cuprinse între 12 lei și 19 lei bucata. Pe de altă parte, inclusiv în Piața Centrală din Ploiești Se observă cu uşurinţă că a venit ”valul scumpirilor”, castraveții costând între 12 și 15 lei/kg, roșiile 15-30 de lei/kg, cartofii noi 10 lei/kg, legătura de ceapă și usturoi verde și de ridichi 2 lei, cu clasicul un leu fiind vândute doar legăturile – ce este drept cam firave! – de verdeață, cu precizarea că inclusiv prețul bananelor a urcat, în comparație cu acum o săptămână un kilogram costând acum chiar și 7,99 de lei!