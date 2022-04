Ieri, preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, că vor fi continuate eforturile pentru a asigura răspunsul „prompt”, „hotărât” şi „robust” al Alianţei Nord-Atlantice la orice provocare sau ameninţare posibilă.” După cum am decis la recentul Summit de la Bruxelles, vom accelera transformarea Alianţei pentru a consolida postura de descurajare şi apărare a NATO pe termen lung, în special pe Flancul estic şi la Marea Neagră. Acţionăm pentru operaţionalizarea cât mai rapidă a celor patru noi Grupuri de Luptă, dintre care unul va fi în România. Acesta va contribui, alături de celelalte structuri aliate, la întărirea securităţii pe întregul Flanc Estic, în mod coerent şi unitar, fiind un prim pas spre echilibrarea prezenţei aliate pe Flanc”, a afirmat şeful statului, care a vizitat baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu împreună cu premierul Nicolae Ciucă şi prim-ministrul belgian, Alexander De Croo.

El a mulţumit tuturor aliaţilor NATO pentru prezenţa în România.”Prin eforturi comune, contribuim la securitatea spaţiului aliat, asigurăm pacea şi liniştea cetăţenilor noştri. Faptul că ne aflăm împreună în această bază militară reprezintă o dovadă în plus a unităţii, coeziunii şi solidarităţii care există la nivelul NATO”, a spus şeful statului.Preşedintele Iohannis a amintit că încă din anul 2014, ca urmare a anexării ilegale a Peninsulei Crimeea de către Federaţia Rusă, NATO a început un proces complex de adaptare.

Şeful statului a subliniat că agresiunea brutală declanşată de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei a afectat fundamental securitatea regională, europeană, euroatlantică şi are proiecţii negative la nivel global – pe mai multe paliere.”De aceea, pentru sprijinirea Ucrainei, greu încercată de această agresiune, NATO şi Uniunea Europeană au luat măsuri concrete şi consistente. România a acţionat, la rândul său, rapid şi eficient, atât la nivel guvernamental, cât şi la nivelul societăţii civile. (…) Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei şi am primit pe teritoriul nostru toţi refugiaţii care s-au îndreptat către noi, oferindu-le sprijin, cazare şi asistenţă medicală. În plus, am pus în funcţiune pe teritoriul ţării noastre un hub logistic care asigură colectarea şi transportul donaţiilor umanitare internaţionale către Ucraina”, a spus Iohannis.

Preşedintele Iohannis a precizat că mediul de securitate internaţional a suferit modificări radicale şi, în consecinţă, statele NATO au trebuit să ia măsuri corespunzătoare de răspuns, strict defensive, menite însă să nu ducă la escaladare.Şeful statului i-a mulţumit premierului Belgiei pentru contribuţia militarilor belgieni aflaţi pe teritoriul României.

Premierul Nicolae Ciucă: Să fim pregătiţi pentru o criză de durată

NATO reprezintă cea mai puternică şi concretă garanţie de securitate pentru statele membre, a declarat, ieri, premierul Nicolae Ciucă, care a subliniat că România şi aliaţii săi trebuie să fie pregătiţi pentru o criză „de durată” ca urmare a conflictului armat din Ucraina şi pentru situaţia în care aceasta se va extinde mai aproape de graniţa ţării noastre, potrivit Agerpres.Prim-ministrul a vizitat Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, împreună cu preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Regatului Belgiei, Alexander De Croo.

„Sunt onorat să fiu astăzi alături de militarii care dovedesc prin prezenţa şi acţiunile derulate în România că NATO reprezintă cea mai puternică şi concretă garanţie de securitate pentru statele sale membre şi pentru că NATO nu este doar cartierul general de la Bruxelles, ci şi aici, în teren. Trăim vremuri dificile pe care nu am crezut că le vom mai trăi în secolul XXI. Trebuie să fim pregătiţi pentru o criză de durată şi pentru situaţia în care această criză se va extinde mai aproape de graniţa noastră”, a afirmat Ciucă. El a punctat că trebuie dezvoltată o postură de descurajare şi de apărare eficientă în Flancul estic al NATO. „Domnule prim-ministru De Croo, vă mulţumesc pentru contribuţia la decizia NATO de implementare a Planului de răspuns gradual. Trebuie să creăm şi să consolidăm o postură de apărare şi descurajare în Flancul de est al NATO. Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru noua formă a conceptului strategic NATO, care trebuie să cuprindă ameninţarea Rusiei sub forma ei reală, care necesită întărirea prezenţei permanente a NATO în Flancul de est. Trebuie să luăm în serios apărarea şi să o reflectăm în deciziile noastre. Este timpul să trecem de la prezenţa înaintată la apărarea înaintată şi la implementarea deciziei luate de liderii noştri pe 24 martie la Summitul extraordinar de la Bruxelles”, a completat premierul.

Nicolae Ciucă a condamnat ferm invazia Rusiei în Ucraina, reiterând că aceasta este „cea mai gravă ameninţare” la adresa securităţii euro-atlantice din ultimii ani. Şeful Executivului a evidenţiat că este de datoria autorităţilor române să ajute refugiaţii ucraineni şi familiile lor şi pe cei strămutaţi.El a amintit, totodată, decizia comandantului suprem al Forţelor aliate în Europa de a disloca elemente ale forţelor NATO de răspuns.

Premierul Belgiei, ­Alexander De Croo : Statele membre sunt pregătite să-şi apere teritoriul

Premierul Belgiei, Alexander De Croo, a declarat, ieri, că NATO este o alianţă defensivă, iar statele membre sunt pregătite să-şi apere teritoriul în cazul unui atac, adăugând că invazia rusă în Ucraina reprezintă un asalt asupra valorilor de bază ale UE şi Alianţei Nord-Atlantice – libertatea, democraţia şi drepturile omului, potrivit Agerpres.”Este un punct de cotitură în Europa. Este un atac brutal asupra valorilor de bază ale Europei – libertatea, democraţia. Acestea sunt valorile de bază ale Uniunii Europene şi ale NATO – libertatea, democraţia şi drepturile omului. Acest război este un asalt asupra a tot în ceea ce credem. (…) NATO este şi va rămâne o alianţă defensivă. Nu am căutat niciodată escaladarea şi nu o vom face niciodată, dar să fiu foarte clar (…) aliaţii NATO sunt pregătiţi să-şi apere teritoriul. Un atac asupra unuia dintre noi este un atac asupra tuturor. Suntem uniţi să ne apărăm valorile, teritoriul şi suntem extrem de uniţi să descurajăm pe oricine”, a afirmat prim-ministrul belgian, la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, pe care a vizitat-o împreună cu preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Nicolae Ciucă.El a subliniat susţinerea pentru Ucraina. „Vom continua să susţinem Ucraina prin impunerea unor costuri mai mari Rusiei, prin izolarea Rusiei, prin asigurarea de sprijin militar pentru Ucraina şi prin găzduirea tuturor refugiaţilor, a celor care fug din calea atrocităţilor Rusiei. Preşedintele Putin a crezut că va putea controla Ucraina şi că ar putea subestima NATO. Cât de mult a greşit! Activarea Forţei de Răspuns a NATO pentru prima dată de la crearea sa, doar la o zi după invadarea Ucrainei de către Rusia, este un semn că NATO este mai unită ca niciodată şi mai determinată ca niciodată”, a completat premierul Belgiei.De Croo a amintit că la summitul NATO de la Bruxelles a fost stabilit grupul aliat care va fi desfăşurat în România, alături de încă alte trei astfel de grupuri în Slovacia, Bulgaria şi Ungaria.

„Nu sunteţi doar simbolul solidarităţii dintre noi, prezenţa voastră este un mesaj foarte clar pentru restul lumii. Vom apăra libertatea noastră, democraţia noastră şi lumea liberă nu se va preda niciodată”, le-a transmis premierul Alexander De Croo militarilor aliaţi din baza de la Mihail Kogălniceanu.