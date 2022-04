Ultima etapă a eșalonului județean de elită a adus multe evenimente din categoria ”ca la țară”, mai multe partidei având particularități care nu fac cinste ideii de prim eșalon!

La Izvoarele, oaspeții de la CS Brazi au ajuns… fără echipament! Cel puțin așa se spune! Alții spun că nici la capitolul ”jucători” nu prea erau lucrurile în ordine, mai ales că, să fim serioși, dacă nici cea mai bogată comună din județ nu are tricouri, sau nu poate rezolva această problemă (puteau să ceară la Drajna, Măneciu, să cumpere de pe drum, etc), atunci cei ”amărâți”, ce să mai zică? Revenind la jocul în sine, acesta nu s-a disputant, fiind al doilea meci al celor de la Brazi care nu se dispută , în acest sezon!

Apoi, Strejnicul s-a confruntat la Păulești cu o ”verificare a identității”, înainte de joc, lucru care, de asemenea, a schimbat datele meciului, în timp ce alții, ”săraci și curați”, vezi Voința Vărbilău, la Cornu, au jucat în 10 oameni din min 35, când unul dintre jucători (Marius Mihai) s-a accidentat și pe bancă … nu mai era nimeni!

Pe teren, primele șase clasate s-au impus, unele mai clar (Păulești, Băicoi, Bănești, Breaza), altele mai greu (Cornu și Petrolul 95). Urmează etapa 23, cu cap de afiș, de departe, meciul dintre Bănești și Păulești!

Iată rezultatele, clasamentul la zi și programul etapei viitoare:

CS Cornu – Voința Vărbilău 2-0

CSO Băicoi – Atletic Băicoi 0-5

Teleajen Văleni – FC Bănești 1-5

Unirea Urlați – CS Mănești 4-1

AFC Brebu – Petrolistul Boldești 1-0

Tinerețea Izvoarele – CS Brazi 3-0, fără joc*

Tricolorul Breaza – CSC Berceni 7-3**

CS Păulești – AS Strejnic 3-0

Petrolul 95 Ploiești – CSC Măneciu 1-0

*) Echipă oaspete s-a prezentat la joc fără echipament.

**) Partida s-a jucat la Ploiești, pe stadionul Teleajen.

CLASAMENT

1. CS Păulești 22 18 2 2 76-12 56

2. Atletic Băicoi 22 16 4 2 63-16 52

3. Tricolorul Breaza 22 15 1 5 99-19 49

4. CS Cornu 21 15 4 2 46-12 49

5. FC Bănești 22 14 5 3 59-23 47

6. Petrolul 95 Ploiești 21 11 5 5 60-32 38

7. CS Mănești 21 10 3 8 58-39 33

8. Teleajen Văleni 22 9 6 7 38-35 33

9. AFC Brebu 22 10 2 10 47-34 32

10. Voința Vărbilău 22 8 6 8 30-40 30

11. Unirea Urlați 22 8 5 9 34-44 29

12. Petrolistul Boldești 22 8 4 10 42-41 28

13. AS Strejnic 22 5 5 12 27-50 20

14. CSC Berceni 22 4 5 13 44-77 17

15. CSO Băicoi 22 3 4 15 20-78 13

16. Tinerețea Izvoarele 21 3 1 17 26-84 10

17. CS Brazi 22 3 1 18 11-73 10

18. CSC Măneciu 22 2 3 17 14-85 9

Etapa viitore, a 23-a, 9-10 aprilie

AFC Brebu – CS Cornu

Petrolistul Boldești – Petrolul 95 Ploiești

CSC Măneciu – Unirea Urlați

CS Mănești – Teleajen Văleni

FC Bănești – CS Păulești

AS Strejnic – Tricolorul Breaza

CSC Berceni – Tinerețea Izvoarele

CS Brazi – CSO Băicoi

Atletic Băicoi – Voința Vărbilău