George Marin

Cu Buzăul, acasă, nu am marcat. A fost un accident. De altfel, Buzăul ne-a cam încurcat în ultimii ani, indiferent cine a fost pe banca noastră, indiferent cine a fost pe banca lor. Cu Clujul, acasă, nu am marcat. Pe undeva, a fost un punct calculat și agonisit. Cu Steaua, pe terenul lor, am marcat și meritam să culegem cele trei puncte, însă toate ne-au mers pe dos, pornind de la penaltiul acordat pe nevăzute și mergând până la gafele și ratările proprii. Acum, cu Sibiul, acasă, nu am marcat nici de data aceasta. Am avut ceva ocazii: Bratu, „cap” peste poartă la centrarea lui Pașov (min. 20), tot Bratu, șut pe lângă poartă (min. 35), pătrundere și centrare a lui Bratu, pe stânga, aproape de poartă, pentru Diarra, dar portarul a reținut (min. 37), Diarra, șut alături după ce scăpase liber în lateral dreapta, profitând de gafa lui Stoica (min. 44). Acestea s-au întâmplat până la pauză, când am avut un joc și prudent și, în același timp, neconcludent în ceea ce privește construcția, cu doar câteva zvâcniri încercate. Aproape la fel au jucat și sibienii. Și ei au avut câteva tentative: Alhassan, la centrarea lui Balaure (min. 11), tot Alhassan, după o ezitare a lui Meijers, prins departe de fază (min. 25), Pantea, șut pe jos, de la 35 de metri, prins sigur de Avram (min. 34), apoi, imediat Opruț, o centrare vicleană la care Avram a fost atent (min. 35). Au fost foarte puține faze de poartă pentru că echipele s-au blocat reciproc, dar și pentru că, în ceea ce privește echipa noastră, construcția nu a funcționat ca altădată. S-a jucat foarte mult cu minge lungă pentru Diarra, care s-a bătut cu fundașii adverși ca de obicei. El a alergat mult și, dacă socotim cât a alergat în meciurile pe care le-a jucat, puse cap la cap distanțele, ar fi putut ajunge acasă la el. Dar, Diarra nu poate oricând câștiga singur un meci, mai ales când doi jandarmi sunt cu ochii pe el. El nu l-a mai avut în spate pe Cioiu, ca la București, dar l-a avut alături pe Bratu, care a făcut un meci foarte bun.

După pauză, cu intrarea lui Takayuki, s-a mai pus ceva ordine în joc, în special în partea defensivă, ceea ce a mai limitat din încercările oaspeților, ei aflându-se doar în două situații amenințătoare pentru poarta lui Avram: Stoica (min. 63), și Paraschiv (min. 66). La poarta cealaltă, Petrolul a insistat, dar șuturile fie au fost deviate (Cebotaru, min 56), fie au fost blocate (Bratu, min. 89; Jarović și Pașov, ambii în min. 90+5). Au mai fost lovitura de cap a lui Huja, pe lângă poartă (min. 52) și încercările aceluiași Diarra: șut pe lângă bară, după ce a preluat o degajare a lui Avram (min. 70), și o centrare a lui Bratu, „suflată” de Bejan din fața malianului (min. 86).

Par multe ocazii, dar foarte puține sunt cele care să ne poată face să spunem că pe acel balon scria „gol”. Par multe ocazii, ascunzând oarecum firavul fotbal practicat de ambele echipe, unul de înțeles pentru actuala situație a play-off – ului ligii secunde, dar mă tem că acest tip de fotbal este sub nivelul primei ligi. Totuși, partea bună pentru noi este că am mai adunat un punct. Este bun orice punct acumulat, chiar dacă, în aceste meciuri din 2022, Petrolul a arătat ca moș Martin, care își trăiește perioada hibernării rezistând din osânza produsă de mierea și de fragii dulci adunați încă din vară și din toamnă. La ora la care sunt redactate aceste rânduri nu se cunoaște rezultatul partidei dintre Cluj și Steaua. Abia atunci putem să știm care este situația în clasament, cine ocupă locul al treilea, pentru că noi trebuie să ne raportăm la diferența de puncte față de acest loc. Oricum ar fi, moș Martin trebuie să se trezească sâmbătă la Chiajna.

FC Petrolul –

AFC Hermannstadt 0-0

Stadion: Petrolul. Spectatori: 6000.

FC Petrolul: Avram – Pașov, Meijers, Huja, Țicu (cpt.) – Cebotaru, Chindriș (58 Seto) – Pîrvulescu, Tucaliuc (46 Măzărache), Bratu – Diarra (87 Jarovic). Rezerve neutilizate: Moroz – M. Constantinescu, Al. Sabău, Tolea, V. Lică, Cioiu. Antrenor: Nicolae Constantin.

AFC: Iliev – Pantea, Bejan, I.Stoica (cpt.), Opruț – Alhassan (65 Năstăsie), Mino, Biceanu (82 Buhăcianu) – Balaure (58 P. Petrescu), Hora (58 Paraschiv), Popescu (82 Oroian). Rezerve neutilizate: Muțiu – Antoche, Tomșa, Blejdea. Antrenor: ­Marius Măldărășanu.

Avertismente: Huja (33), Pîrvulescu (72) / Petrescu (71), Năstăsie (90), Iliev (90+2).

Au arbitrat: Viorel Nicușor Flueran (Craiova) – Adrian Vornicu (Iași) și Doru Zamfir (Slatina). Rezervă: Ovidiu Robu (Chitila).

Observatori: Cristian Sava (Bacău) și Cristian Petropulos (Alba Iulia).

Jucătorul meciului: Bratu.