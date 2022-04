Săptămâna trecută, atleții de la CS Atletico Slănic au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Național de Cros, U18, U16, copii 1 și copii 2 – Etapa Finală, care a avut loc vinererea trecută la Botoșani. Au participat 282 de sportivi, dintre care 152 la feminin și 130 la masculin, legitimați la 47 de cluburi. Echipa prahoveană, sub coordonarea antrenorului Gheorghe Mușat, a obținut o medalie de argint la juniori (Stoica Maria Bianca – 4000 metri, Under 18), două medalii de argint pe echipe de juniori (echipa feminină compusă din Stoica Maria Bianca, Rossana Ristulescu, Cristina Mânzicu, Adriana Drăgoi, respectiv la băieți, juniori C 1 – 2000 metri, ștafeta formată din Ștefan Petrescu, Albert Georgescu și Mihnea Mocanu). CS Atletico Slănic și antrenorul Gheorghe Mușat și-au trecut în cont, indirect, și o medalie de aur, alături de CSM Dorna, la proba de echipe, 6000 de metri, Under 18, Cristo Balint și Dragoș Negoiță făcând parte, cu dublă legitimare, din echipa care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului!