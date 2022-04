Deși fără a fi prezent fizic la Mobile World Congress 2022 de la Barcelona, Lenovo a fost prezent la ediția virtuală, la fel ca și noile sale produse, cu o reînnoire a principalelor sale linii de laptopuri cu Windows 11. Printre principalele sale noutăți se numără gamele ThinkPad și IdeaPad, precum și noile dispozitive Chomebook.

Lenovo ThinkPad X13s, primul cu arhitectură Microsoft Pluton

Poate că cea mai notabilă lansare a Lenovo din acest an este Lenovo ThinkPad X13s, dezvoltat în colaborare cu Qualcomm și Microsoft, despre care se crede că este prima platformă Windows ARM bazată pe arhitectura de securitate Microsoft Pluton. Această arhitectură este dezvoltată pentru a spori capacitățile de securitate ale Windows 11, iar misiunea sa este de a oferi protecție în timpul proceselor de pornire și de identificare, precum și de a oferi securitate în procesele de prezentare a credențialelor și de criptare. În plus, acest notebook este echipat cu protecție împotriva amenințărilor hardware și software prin intermediul platformei de securitate end-to-end ThinkShield.

Pluton suportă, de asemenea, securitatea de încredere zero de la cip la cloud prin intermediul Azure Attestation Service cu Intune. În plus, Lenovo ThinkPad X13s este un computer cu certificare Core-Secured, ceea ce permite funcții avansate de securitate imediat ce este scos din cutie. Acesta încorporează cipul Snapdragon 8cx Gen 3 de la Qualcomm, care are un procesor de viziune computerizată care, printre altele, îi permite să îmbunătățească detectarea prezenței și identificarea utilizatorului; și are un design ultra-subțire, ușor și fără ventilator.

Acesta are o autonomie de până la 28 de ore, opțiuni de conectivitate 5G și Wi-Fi 6 și suport pentru aplicații prin programul Microsoft App Assure. Lenovo, Qualcomm și Microsoft colaborează în permanență cu cei mai importanți furnizori independenți de software pentru a îmbunătăți suportul nativ prin intermediul programului menționat anterior pe Windows on ARM pentru aplicațiile critice pentru afaceri, inclusiv Microsoft 365, Sophos și instrumentele Zoom.

Lenovo ThinkPad X13s dispune de o cameră foto încorporată de 5 megapixeli cu inteligență artificială, care permite realizarea automată a cadrelor și microfoane triple array cu suprimarea inteligentă a zgomotului în timpul conferințelor video. Cipurile sale au fost dezvoltate cu ajutorul arhitecturii de 5 nanometri, ceea ce îi permite să accelereze viteza de procesare și performanța cu până la 57% și să accelereze cu 85% viteza de multitasking.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2

Un alt dispozitiv nou prezentat de Lenovo la MWC 2022 a fost ThinkBook 14s Yoga Gen 2. Cu Windows 11 Pro, are procesoare Intel Core din generația a 12-a, stocare SSD și conectivitate Wi-Fi 6 cu port Intel Thunderbolt 4. Are integrat în butonul de pornire cititorul de amprente tactile Smart Power On, care adaugă un alt nivel de securitate dispozitivului, gestionat de modulul hardware Trusted Platform Module 2.0. Acesta oferă un sistem de stocare dual SSD care suportă până la două SSD-uri de 1TB, precum și patru porturi USB Type-C.

Acest laptop este compatibil cu Smart Pen de la Lenovo, care permite luarea rapidă de notițe chiar și atunci când ecranul este blocat, deoarece scoaterea stiloului din spațiul său de pe computer deschide automat aplicația de luare de notițe a laptopului.

Lenovo IdeaPad Flex 5 și 5i

Aceste laptopuri convertibile, Lenovo IdeaPad Flex 5 și 5i, dispun de un procesor Intel Core i7 din familia U de până la a 12-a generație și de grafică Intel Iris X MAX, în timp ce IdeaPad Flex 5 dispune de un procesor AMD Ryzen 7 cu grafică Radeon integrată. Ambele pot fi rotite până la 360 de grade, ceea ce le permite să adopte diferite poziții, de la laptop la tabletă. Acestea sunt disponibile cu afișaj 16:10 până la 2,8K cu opțiunea OLED, în format de 14 sau 16 inci. Acestea pot integra unități SSD de până la 1 TB și până la 16 GB de memorie RAM.

Datorită designului lor, tastatura se ridică ușor atunci când laptopul este deschis pentru a îmbunătăți experiența de tastare a utilizatorului. Acestea sunt certificate pentru emisii reduse de lumină albastră și includ o cameră web FHD cu blocare pentru confidențialitate. De asemenea, acestea sunt dotate cu sistem inteligent de anulare a zgomotului, difuzoare cu sunet Dolby cu o putere de 65 de wați și sistem de încărcare rapidă a bateriei Rapid Charge Boost, care în 15 minute vă permite să încărcați suficient pentru a reda două ore de video.

Noi Chromebook-uri

Lenovo a anunțat, de asemenea, mai multe modele noi de Chromebook: IdeaPad Flex 5i Chromebook cu ecran tactil FHD IPS de 14 inchi; IdeaPad Flex 3i 2-in-1 Chromebook cu ecran tactil FHD IPS de 15,6 inchi; și IdeaPad Duet 3 Chromebook cu ecran tactil 2K de 11 inchi.

Ambele sunt convertibile 2 în 1, cu o balama de 360 de grade și sunet MaxxAudio. Tastatura lor, care poate fi ridicată ușor atunci când este deschisă, are iluminare de fundal opțională. Are o autonomie de 10 ore și un mod tabletă. Acesta este alimentat de un procesor Intel Pentium Silver N6000, iar șasiul său are o grosime de numai 18,94 milimetri. Cântărește 1,91 kilograme și oferă o tastatură numerică opțională.

Chromebook-ul Lenovo IdeaPad Duet 3 are o grosime de 7,9 milimetri și un design fără ventilator, conceput pentru a elimina zgomotul și a controla în același timp temperatura. Cipul său este Snapdragon 7c Gen 2, cu care poate atinge o autonomie de până la 12 ore. În plus, are suport pentru stylus opțional. Tastatura sa poate fi detașată de dispozitiv, iar tastele sale sunt rezistente la apă. Are două porturi USB Type-C, o cameră web frontală de 5 megapixeli și o cameră web posterioară de 8 megapixeli.