N. D.

Elevii ploieșteni care au reprezentat România la competiția de robotică din America au înregistrat o nouă performanță, recunoscută și la nivel internațional. Așa cum au anunțat reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar Prahova, elevii Colegiului Național I.L. Caragiale Ploiești au câștigat Premiul Special la competiția amintită, desfăşurată în perioada 20-24 aprilie a.c. Este vorba despre Judges Choice Award „Blast of energy” la FIRST World Championship ce a avut loc la Houston, Texas. Competiţia a presupus demonstrarea de abilităţi deosebite în domeniul ştiinţelor, tehnologiei, ingineriei şi matematicii (STEM), iar juriul a urmărit, cu prioritate, modul de stăpânire al principiilor specifice ingineriei, înainte de a evalua performanţele robotului. Iar elevii prestigiosului liceu ploieștean au concurat alături de colegi din peste 160 de țări, ceea ce face ca rezultatul lor să fie extrem de valoros. Prezența echipei de robotică InfO(1)Robotics a Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale“ din Ploieşti în America s-a datorat obținerii marelui premiu Inspire Award 1 la Olimpiada Națională de Robotică First Tech Challenge organizată la București, între 1-3 aprilie 2022. Această reușită a reprezentat o premieră pentru Prahova, echipa care a reprezentat România la competiția internațională din America fiind compusă din: Team leader – Georgescu Sebastian; Departament PR – Andronache Mădălina, Neagoe Rareș, Barbu Antonia, Bîcin Anelisse; Departament Programare – Săndulescu Alexandru, Cimpoiașu Mihail; Departament Construcție – Andraș Alin, Popescu Alexandra, Dinu Vlad, Enache Gabriel; Departament Proiectare 3D – Ristea Codrin, Crețu Sebastian; Mentorii echipei – Tudor Avram, Ştefan Soare și prof. Daniela Lica.