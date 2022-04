Elevii din toate ciclurile de învățământ vor intra în vacanța de primăvară vineri, 15 aprilie, până în 1 mai. Vacanța va include atât Paștele catolic (17 aprilie), cât și Paștele ortodox (24 aprilie), precum și ziua liberă din 1 Mai, când este sărbătoare legală. Este ultimul an școlar în această structură, urmând ca de anul viitor în loc de semestre să existe 5 module de învățare, care vor alterna cu cinci vacanțe.

Conform actualei structuri a anului școlar, vacanța de primăvară începe din 15 aprilie 2022 și se termină în 1 mai, pentru elevii din toate ciclurile de învățământ. Elevii vor reveni la școală din 2 mai. Vacanța de Paște este ultima pe care elevii o vor avea până la cea din vară, când se încheie anul școlar, în 10 iunie. Până atunci, nu vor mai avea nicio vacanță, însă vor avea o zi liberă în 1 iunie (miercuri), când este sărbătoare legală. Semestrul I s-a încheiat în 14 ianuarie, iar semestrul al doilea se va încheia pe 10 iunie. Pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.