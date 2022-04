Cinci sate nu au nici doctor, dar nici puncte de lucru ale unor medici din alte localităţi

N. Dumitrescu

Sub titulatura ”Provocări actuale ale sistemului de asigurări sociale de sănătate”, ieri, conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Prahova a organizat o conferință de presă, în cadrul căreia directorul general Cătălin Măguleanu și Daniela Enescu – purtătorul de cuvânt al instituției- au adus în atenție și o serie de aspecte considerate cu impact negativ asupra populației. Astfel, subliniind faptul că valul patru al pandemiei a fost, de departe, cel mai agresiv și la nivelului județului Prahova, în condițiile în care au fost zile în care erau înregistrate și câte 800 de internări ale persoanelor care aveau nevoie de îngrijire medicală, după ce fuseseră confirmate cu noul virus, directorul CAS Prahova, Cătălin Măguleanu, a ținut să declare că Prahova se confruntă cu o gravă lipsă de medici de familie. ”CAS Prahova are un deficit de 40 de medici în asistența primară, în condițiile în care, în momentul de față, instituția are încheiate contracte cu 330 de medici de familie. Practic, este vorba despre situația în care există puține cabinete față de necesarul pe care l-ar impune numărul de locuitori, fie că este vorba despre mediul rural, fie de cel urban”, a menționat directorul CAS Prahova. Concret, în județ există cinci localități atât fără medic de familie, cât și fără puncte de lucru ale medicilor de familie din alte localități, situație valabilă la Apostolache, Boldești Grădiștea, Cosminele, Păcureți și Tătaru. Pe de altă parte, în alte opt așezări prahovene – Bălțești, Călugăreni, Cărbunești, Gura Vadului, Lapoș, Sângeru, Secăria și Talea – nu există medic de familie, dar au puncte de lucru ale cabinetelor medicilor din alte localități. Pentru comunele fără medici de familie, instituția a găsit o soluție provizorie, cu sprijinul Colegiului Medicilor și al Direcției de Sănătate Publică, varianta fiind aceea ca asistența medicală primară să fie asigurată, periodic, de medici care se deplasează în zone greu accesibile sau cu număr de locuitori foarte redus. În ceea ce privește rezolvarea acestei probleme pe termen lung, potrivit conducerii CAS Prahova, soluția ar fi la Ministerul Sănătății, care ar trebui să suplimenteze numărul de posturi la rezidențiat, pentru această specializare, mai ales că, așa cum s-a dovedit și pe perioada pandemiei, medicina de familie a preluat și din sarcina medicilor specialiști, în condițiile în care, în medie, la nivelul județului, pe lista unui medic de familie sunt înscriși în jur de două mii de pacienți. Un alt subiect abordat în cadrul conferinței de presă de ieri a fost și acela al concediilor medicale, Cătălin Măguleanu subliniind faptul că instituția pe care o conduce este una în care a fost implementată, cu succes, o procedură tehnică specială de verificare, rezultatul fiind acela că se plătește corect tot ceea ce se depune, drept documentație, dar s-a putut observa și că, în anumite perioade, vara sau toamna, când sunt muncile agricole, se acordă mai multe certificate medicale față de alte perioade ale anului. Astfel, în anul 2020, prevederile bugetare la acest capitol, al concediilor medicale, au fost în valoare de 200 de milioane de lei, din care 3,1 milioane de lei au reprezentate plăți pentru concediile pacienților covid, în anul 2021 prevederea bugetară a fost de 121, 8 milioane de lei, din care 21, 6 milioane de lei pentru concediile celor care au fost bolnavi de covid, conducerea CAS Prahova precizând că, în anul 2021, de pildă, au fost înregistrate 20.277 de cereri de recuperare a indemnizațiilor pentru concedii medicale. În opinia directorului CAS Prahova, însă, este imperios necesară modificarea legislației ce vizează acordarea concediilor medicale. ”Se impune modificarea legislației, iar pentru eficientizarea activității – introducerea concediului medical electronic. De altfel, noi am demarat și depus la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate un document referitor și la compensarea concediilor medicale, care sperăm să se ia în calcul atât de mediul de către afaceri, cât și de către instituțiile publice ale statului”, a declarat directorul CAS Prahova.