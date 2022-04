Echipa de handbal junioare 4 a CSM Ploieşti a participat, în perioada 14-18 aprilie, la „Prague Handball Cup”, o competiţie de anvergură organizată în ultimii ani în capitala Cehiei şi la startul căreia se înscriu, an de an, sute de formaţii din Europa. La ediţia 2022 au fost prezente, în total, 377 de echipe din 15 ţări – Cehia, Slovacia, Danemarca, Germania, Ungaria, Belgia, Austria, Suedia, România, Franţa, Letonia, Slovenia, Olanda, Finlanda şi Lituania -, iar la categoria de vârstă a fetelor pregătite de Leonard Cristescu (2009-2010) au fost înscrise nu mai puţin de 40 formaţii!

CSM Ploieşti a ocupat locul al 3-lea la capătul unui parcurs foarte bun, cu 9 victorii şi numai două înfrângeri, astfel: în faza grupelor preliminare, elevele lui Leo Cristescu au pierdut meciul de debut, cu HK Slavia Vs Plzen, formaţie care avea să şi câştige competiţia de altfel, după care au reuşit cinci victorii consecutive şi au ocupat poziţia secundă a clasamentului Grupei Preliminare 4.

Apoi, în Grupa Principală 9, au câştigat ambele partide, cu MHK Piestany şi DHC Plzen, cu 19-8, respectiv 13-12, şi s-au calificat pentru faza sferturilor de finală. În „sferturi”, au trecut de Zlin cu 18-10, după care au cedat cu 17-14 în semifinala cu Slavia Praga I. În meciul pentru medaliile de bronz ale competiţiei, fetele de la CSM Ploieşti au câştigat cu 11-6 partida cu Strojar Malacky-SHK Rohoznik.

Ar mai fi de remarcat faptul că Bianca Ştefania Brînzaru a ocupat locul al 2-lea în clasamentul golgheterilor la categoria de vârstă 2009-2010, cu 54 de reuşite în 11 partide (4.91 goluri/meci), primul loc fiind adjudecat de Carolina Katinova (MSK Vranov nad Toplou (59 de goluri în 10 partide).

Lotul de jucătoare folosit de Leonard Cristescu la competiţia din Cehia a fost următorul: Bianca Biota, Daria Maria Ioaniţiu, Bianca Vesel (portari); Andreea Alecu, Miruna Ioana Andronache, Bianca Ştefania Brînzaru, Sara Curcan, Ana-Maria Dincă, Andrada Dorobăţ, Ana-Maria Filip, Andra Georgescu, Daria Gheorghe, Yasmina Mărgean, Daria Marin, Andra Mihaela Matei şi Daria Tudor (jucătoare de câmp).

„A fost o competiţie intensă, cu multe meciuri, în care am putut întâlni adversari diverşi, cu stiluri diferite de joc, iar asta nu poate fi decât util în dezvoltarea fetelor. Sunt mulţumit de parcursul pe care l-am avut, pentru că, una peste alta, am pierdut doar în faţa primelor două clasate la categoria noastră de vârstă, două echipe bune, care meritau să joace finala. Vreau să le mulţumesc părinţilor care ne-au susţinut pentru a putea participa la acest turneu şi sper că meciu­rile din Cehia ne-au ajutat să creştem ca echipă în perspectiva participării la faza semifinală a campionatului naţional”, ne-a declarat antrenorul Leonard Cristescu.

La finalul săptămânii viitoare, junioarele 4 vor evolua în Faza Semifinală a campionatului naţional, fiind repartizate în Grupa 2, alături de reprezentantele Fazei Euro-Regiune RO8 (Ilfov şi Bucureşti).

Rezultatele echipei CSM Ploieşti la „Prague Handball Cup”:

Grupa a 4-a (Faza Preliminară)

CSM Ploieşti – HK Slavia Vs Plzen 13-21

DHK Pardubice – CSM Ploieşti 7-25

HC DAC Dunajska Streda – CSM Ploieşti 9-14

Hazena Paskov – CSM Ploieşti 3-14

CSM Ploieşti – DHC Slavia Praga II 12-5

CSM Ploieşti – SK Zemplin Trebisov 15-6

Grupa a 9-a (Faza Principală)

CSM Ploieşti – MHK Piestany 19-8

DHC Plzen – CSM Ploieşti 12-13

Sferturi de finală

CSM Ploieşti – Handball PSG Zlin I 18-10

Semifinale

CSM Ploieşti – DHC Slavia Praga I 14-17

Finala mică

Strojar Malacky – CSM Ploieşti 6-11