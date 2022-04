Până acum, cele mai bune lefuri erau încasate în domeniul serviciilor

N. Dumitrescu

În Prahova, după doi ani de pandemie, se pare că principalul domeniu al al județului – industria – a revenit pe primul loc în ceea ce privește câștigurile salariale, în condițiile în care au fost destule perioadele în care, pe primul loc, în privința lefurilor câștigate de prahoveni, se situa ramura serviciilor. Confirmarea a venit de la Direcția Județeană de Statistică Prahova, potrivit căreia, la sfârșitul lunii ianuarie 2022, câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în ramura industrie şi construcţii (3.353 lei/salariat), iar sub media judeţului în ramurile servicii (3.273 lei/salariat), respectiv în agricultură, silvicultură şi piscicultură (2.658 lei/salariat). În aceste condiții, în baza acestor statistici, la sfârşitul primei luni a acestui an, judeţul Prahova ocupa locul 13 după câştigul salarial mediu net, pe primele locuri fiind municipiul Bucureşti (4.832 lei), Cluj (4.424 lei), Timiş (3.883 lei), Sibiu (3.739 lei), Ilfov (3.728 lei), Mureș (3.657 lei), Iaşi (3.639 lei), Brașov (3.431 lei), Argeș (3.342 lei), Galați (3.325 lei), Olt (3.306 lei) și Gorj (3.296 lei). Așa cum reiese tot din datele statistice, la sfârșitul aceleiaşi luni ianuarie 2022, efectivul salariaţilor din judeţul Prahova a fost de 185.630 de persoane, în creștere cu 4.697 de persoane faţă de luna ianuarie 2021, câştigul salarial mediu net din judeţul Prahova fiind de 3.291 lei/salariat, mai mare cu 181 lei faţă de luna ianuarie 2021. Dând timpul în urmă, se poate observa că au fost perioade bune în care, la nivelul județului, cele mai bune lefuri au fost câștigate de cei care lucrau în ramura servicii. De exemplu, în luna septembrie 2021, aşa cum reiese din datele Direcției Județene de Statistică Prahova, câștiguri salariale peste media județului s‐au înregistrat în ramura servicii (3.498 lei/salariat), iar sub media județului în ramurile industrie și construcții (3.162 lei/salariat), respectiv în agricultură, silvicultură şi piscicultură (2.690 lei/salariat). În luna menționată, câștigul salarial mediu net din județ a fost de 3.337 lei/salariat, mai mare cu 233 de lei față de luna septembrie 2020, efectivul salariaților din Prahova, la sfârșitul lunii septembrie 2021, fiind conform datelor statistice, de 184.360 de persoane.

Totodată, conform datelor oficiale, cu un venit lunar pe salariat de 2.905 de lei, câştigurile înregistrate în luna a şaptea 2019 în ramura servicii au fost considerate ca fiind peste media judeţului, sub medie situându-se veniturile obţinute de prahovenii care erau angajaţi în domenii de tradiţie în Prahova. Astfel, în industrie şi construcţii s-au înregistrat, tot în luna iulie 2019, câştiguri de 2.834 de lei/salariat, urmate de cele ale angajaţilor care activau în agricultură, silvicultură şi piscicultură – 2.658 de lei/salariat.

Potrivit unei situații a Camerei de Comerț și Industrie Prahova, la 30 octombrie 2021, la nivelul județului erau înregistrate un total de 45. 623 de firme active, structura economică a județului Prahova, pe principalele domenii de activitate, fiind următoarea: industrie 45%, comerț 35%, servicii 15%, construcții 5%, agricultura 2,35%, turism 1,23%, cercetare-dezvoltare-Hi tech 0,46%. De precizat că sectorul petrolier reprezintă, în ansamblul economiei prahovene, 22% din activitatea economică a județului.