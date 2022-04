Toate localităţile din judeţ sunt complet verzi şi libere de covid

N. Dumitrescu

Începând de ieri, 26 aprilie a.c., Prahova este complet verde și liberă de covid, confirmarea venind de la Direcția de Sănătate Publică Prahova care, oficial, a anunțat că toate cele 104 localități din județ sunt în scenariul verde, dovada fiind rata incidenței cumulative a Covid-19 pe fiecare oraș și comună în parte. Astfel, potrivit datelor anunțate de DSP Prahova, ieri, doar în cinci localități – și ele tot verzi – rata incidenței cumulative depășise un procent – Scorțeni 1,27; Plopu 1,26; Cocorăștii Mislii 1,24; Lipănești 1,15; Salcia 1,09/ 1000 de locuitori – în restul localităților rata incidenței fiind sub zero. La nivelul județului, pe data de 26 aprilie a.c., rata incidenței cumulative a Covid 19 era de 0,48, iar la Ploiești 0,82, cu precizarea că de la începutul săptămânii trecute în fața sediului Primăriei Ploiești a fost arborat steagul verde. De precizat, însă, că în 38 din totalul de 104 localități prahovene, rata incidenței cumulative era, ieri, zero, ceea ce înseamnă că nu a mai fost înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu noul virus.

Valul 5 al pandemiei de Covid-19 a ajuns în România în luna ianuarie a.c., iar începând cu finalul lunii februarie, în țara noastră a început să se înregistreze recorduri zilnice de infectări – din fericire, cel puțin în ultima perioadă, fiind vorba despre o formă de boală blândă – situație ce a dus ca, din cauza ratei incidenței cumulative a Covid-19, să se instituie, din nou, scenariul roșu, așa cum a fost și cazul județului Prahova. După a doua zi de Paște, însă, toate localitățile prahovene au reușit să scape, în integralitate, de scenariul roșu, spunând astfel adio și valului 5 al pandemiei!

De adăugat faptul că în unele localități prahovene imunizarea populației s-a făcut atât din cauza trecerii prin boală, cât și datorită vaccinării anti Covid-19, un exemplu fiind Sinaia care, încă de la debutul campaniei de vaccinare s-a regăsit, luni la rând, în topul orașelor din județ în privința ratei de vaccinare. De altfel, încă din data de 15 aprilie a.c., autoritățile locale din cea mai cunoscută stațiune de pe Valea Prahovei au anunțat public faptul că în Sinaia a fost realizată imunizarea în masă prin vaccinare și trecerea prin boală, iar centrul de vaccinare din oraș a fost închis, definitiv, începând cu data de 18 aprilie a.c.

Pe de altă parte, și Primăria Ploiești a anunțat faptul că, din data de 30 aprilie a.c., își va înceta activitatea și singurul centru de vaccinare ce încă mai funcționează în municipiu – cel amenajat de autoritățile locale la Centrul Medical Mediurg, cu precizarea că autoritățile centrale au anunțat că, de la 1 iulie a.c., în România, vaccinarea anti-Covid se va face doar în cabinetele medicilor de familie.