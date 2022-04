Doar unul din trei elevi de clasa a VIII-a susţine că se simt pregătit pentru examenele naționale pe care urmează să le susţină, 31% dintre copiii din învățământul preuniversitar afirmând că au rămas în urmă cu materia școlară, în vreme ce aproape 60% dintre elevi fac meditații la cel puțin o materie. Cei mai mulți elevi se simt extenuați și copleșiți și consideră că în acest an școlar au avut nevoie de mai mult ajutor din partea profesorilor de la clasă, potrivit unui sondaj al organizaţiei „Salvați Copiii”, preluat de Agerpres. Copiii din mediul urban afirmă în măsuri semnificativ mai ridicate că sunt triști, obosiți sau că se simt singuri, iar în cazul celor care au de dat un examen, aceste sentimente sunt mai acutizate.

Așa arată școala românească, la capătul a doi ani de restricții, educație online și criză sanitară, potrivit sondajului realizat de organizația amintită. Redăm mai jos şi alte aspecte alarmante evidenţiate de sondajul amintit. Aproape unul din doi copii (47%) afirmă că temele sunt mai grele comparativ cu anii precedenți. Astfel, pentru 35% dintre respondenți temele sunt mai grele, iar pentru 12% temele sunt mult mai grele.În cazul elevilor din clasa a VIII-a, procentul celor care sesizează o dificultate mai mare a temelor în comparație cu anii școlari anteriori este semnificativ mai mare (53%). Nu același fenomen este sesizat de liceeni, în condițiile în care aproape 40% dintre ei afirmă că nivelul de dificultate a temelor nu s-a schimbat comparativ cu anii trecuți, iar 16% consideră că nivelul de dificultate a scăzut sau nu primesc deloc teme.

Aproximativ 50% dintre elevi afirmă că au parcurs materia școlară fără probleme, iar 31% că au rămas în urmă. Băieții spun într-o măsură mai ridicată comparativ cu fetele că au parcurs materia fără probleme (55% vs. 50%), iar elevii de gimnaziu sunt mai încrezători decât liceeni sub acest aspect (55% vs. 50%). 51% dintre copii consideră că în acest an școlar au avut nevoie de mai mult ajutor din partea profesorilor de la clasă, 13% de ajutor prin intermediul meditațiilor, iar 9% din partea familiei (părinți și frați). Elevii din clasa a VIII-a afirmă într-o măsură semnificativ mai ridicată că au simțit nevoia să facă meditații, comparativ cu colegii lor din alte clase, iar fetele că ar fi avut nevoie de mai mult ajutor din partea profesorilor de la clasă.

De asemenea, liceenii, afirmă în măsuri semnificativ mai ridicate că sunt stresați, furioși, triști sau obosiți. Sondajul a fost realizat online, cu eșantion neprobabilistic, bazat pe răspunsurile a 1.821 de elevi din învățământul secundar inferior și superior. Perioada de completare a chestionarului a fost luna februarie 2022.