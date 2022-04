Etapa a treia din play-off propune un nou meci cu implicații majore în zona promovării. Petrolul o va întâlni, astăzi, pe arena „Ilie Oană”, pe AFC Hermannstadt, având șansa să-și asigure, din nou, un avantaj confortabil față de principalele urmăritoare, galben-albaștrii fiind pe locul 1, iar sibienii pe 2, cu trei puncte mai puțin! Partida va începe la ora 19.00, biletele fiind disponibile on-line (pe www.entertix.ro) și la casa stadionului.

„Lupii” n-au luat tocmai startul pe care și l-ar fi dorit în acest play-off, obținând doar un singur punct din primele două confruntări. Distanța față de ocupanta locului trei, Universitatea Cluj, încă rămâne consistentă, de șase lungimi, iar echipa lui Nicolae Constantin își propune ca să restabilească un ecart asemănător și față de AFC Hermannstadt, formație care, după două victorii obținute pe teren propriu, a ajuns să amenințe fotoliul liderului.

„Întâlnim cea mai în formă echipă din play-off, singura care a obținut șase puncte, dar aștept o reacție bună de la jucătorii noștri și, evident, un rezultat pozitiv. Am făcut analiza partidei cu Steaua, am văzut ce și unde s-a greșit, însă trebuie să lăsăm în urmă ce a fost, să fim pozitivi, să ne adunăm și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut mâine seară”, a spus Nicolae Constantin, antrenorul petroliștilor, cel care a dezvăluit și problemele pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă. „Nu obișnuiesc să mă plâng de felul meu, dar, sincer, nu m-am mai confruntat până acum cu greutățile pe care le-am avut în ultimele două săpătmâni. După întâlnirea cu Universitatea Cluj am avut, cred, 14-15 jucători cu gripă, asta însemnând că a trebuit să-i scoatem din antrenament timp de 3, 4, 5 zile, pe unii chiar și o săptămână! La meciul cu Steaua, de exemplu, primul „11” l-am stabilit în ultimul moment, pentru că seara aveam o echipă, dimineața alta, iar înainte să înceapă jocul a trebuit să fac, din nou, modificări din cauza acestei gripe… Nici pentru mâine nu știu ce formulă de start putem alcătui, pentru că și în momentul acesta avem 3-4 jucători cu probleme, chiar dintre cei care au jucat contra Stelei! De aceea nu știm dacă vom face schimbări, față de partida de la București, pentru că așteptăm să vedem, mai întâi, cine va fi apt, iar apoi vom acționa în consecință. Încă o dată: nu caut alibiuri, nu vreau să mă plâng, dar asta este situația în momentul de față! Pregătim jocul cât se poate de bine, trebuie să scoatem maximum din acest meci și vom face tot posibilul să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Sunt sigur că vor fi mulți suporteri în tribune care ne vor încuraja și nu vrem să-i dezamăgim din nou!”, a adăugat Constantin.

Confruntarea va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Viorel Nicușor Flueran (Craiova) – Adrian Vornicu (Iași) și Doru Zamfir (Slatina). Arbitru de rezervă va fi Ovidiu Robu (Chitila), iar ca observatori au fost delegați Cristian Sava (Bacău) și Cristian Petropulos (Alba Iulia). Interesant de menționat este faptul că Viorel Flueran s-a aflat la centru și în meciul disputat, la Mediaș, în sezonul regular, atunci când Hermannstadt s-a impus la limită, cu scorul de 1-0!