În Ziua de luptă împotriva bolii Parkinson, care a fost marcată pe 11 aprilie, experţii spanioli au atras atenţia asupra unor aspecte ale acestei patologii asociate în mod obişnuit dificultăţilor motorii, de care suferă 40% dintre cei diagnosticaţi, în timp ce un procent egal suferă, de exemplu, de depresie, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit Societăţii Spaniole de Neurologie (SEN), diversitatea simptomelor pe care le prezintă această boală neurodegenerativă, care în Spania afectează aproximativ 160.000 de persoane, necesită o focalizare multidisciplinară pentru a evita o întârziere în stabilirea diagnosticului.

Atunci când pacientul nu prezintă alterări motorii tipice sau tremor, astfel de

întârzieri pot oscila între cinci şi zece ani.

Federaţia Spaniolă împotriva Parkinson a lansat campania #CealaltăFaţăaParkinson, care va fi prezentă pe reţelele de socializare până la sfârşitul lunii aprilie, cu scopul de a sensibiliza asupra imaginii greşite a acestei boli, combaterii stigmatelor şi prejudecăţilor sociale precum şi a stereotipurilor care o înconjoară.

Federaţia insistă că Parkinson nu este o boală asociată exclusiv bătrâneţii şi că o persoană din cinci are vârsta sub 50 de ani la momentul punerii diagnosticului.

Campania doreşte totodată să încurajeze acele persoane care se confruntă cu această boală să-şi împărtăşească mărturiile sub haştagul prezentat mai sus.

Un alt aspect pe care doreşte să-l facă vizibil Federaţia Spaniolă împotriva Parkinson este lipsa unui registru real al pacienţilor afectaţi de această boală.

Se cifrează numărul celor afectaţi la 160.000, însă Federaţia este convinsă că numărul real al bolnavilor este mai mare şi cere administraţiei centrale şi autorităţilor din regiunile autonome să facă lumină cu privire la numărul real al persoanelor afectate de Parkinson.

Este vorba, potrivit experţilor, de un registru care să cuprindă numărul real al bolnavilor, în funcţie de sex, vârsta lor, modul de răspuns la tratament şi locul de rezidenţă, urban sau rural.