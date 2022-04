Echipa de baschet seniori a clubului are parte de un final de sezon dezamăgitor, cu a patra înfrângere consecutivă, în restanţa de la Piteşti, cu FC Argeş. Gazdele confruntării contând pentru etapa a 19-a a Ligii Naţionale s-au impus cu 80-57 (14-18, 23-10, 19-14, 24-15) la capătul unei partide în care ploieștenii se pot ”lăuda” doar cu începuturile de repriză, pentru că au pornit cu un „run” de 9-0, iar, după pauză, au avut un ”parțial” 6-0 ce părea să readucă în meci gruparea prahoveană.

De fiecare dată, însă, nu a fost suficient pentru a pune în pericol victoria unei echipe gazdă mult mai inspirată în atac, ale cărei procentaje superioare aveau să facă, practic, diferenţa. În timp ce FC Argeş a fost la 68% la „2 puncte” şi la 40% la „3 puncte”, CSM Petrolul a avut, la aceleaşi capitole, doar 44%, respectiv 20%, raportul de la „libere” fiind neglijabil în condiţiile în care am beneficiat doar de patru astfel de aruncări, dintre care trei transformate.

Aşa stând lucrurile, victoria gazdelor a fost indiscutabilă, mai dezamăgitor fiind modul în care multe faze au fost tratate de elevii lui Mihai Popa atât în atac, cât şi în apărare, reducerea considerabilă a şanselor de la prinde play-off-ul după ultimele înfrângeri transformând echipa într-un sparring-partner pentru adversari, oricare ar fi ei. Iar vineri, de la ora 17.00, în Sala „Olimpia” vine campioana U-BT Cluj-Napoca, pentru ceea ce va fi ultima apariţie a CSM Petrolul Ploieşti în faţa suporterilor proprii în acest sezon!

La Piteşti, au evoluat: ­Magdevski (17 puncte, 2×3), Milin (15, 1×3), Hammond (10), Chiţu (5, 1×3), Watson (4), Sekulovic (2), Jordan (2), Negoiţescu (2), B. Popa, O. Popa Calotă şi C. Dinu.