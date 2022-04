Liga a II-a mai are cinci meciuri din play-off, până vom afla echipele care vor promova direct, primele două clasate, respectiv cele care vor juca meciurile de baraj. Petrolul rămâne lider, detașat se poate spune, după ce, la intrarea în această fază a competiției avea șapte, respectiv opt puncte având de U Cluj (locul 2 după sezonul regular) și Hermanstadt.

Iar, după cinci runde, la jumătatea play-off-ului, au rămas cinci puncte în fața celor de la Sibiu, respectiv șase față de Cluj, iar dacă se va păstra ”algoritmul” și nu vor apărea… accidente, atunci, mai sunt câteva runde până la sărbătoarea promovării. Desigur, au contat enorm ultimele două runde, în care galben-albaștrii au luat 6 puncte din tot atâtea posibile, la Chiajna, respectiv cu Unirea Slobozia, victorii care au ”liniștit” în mare măsură lupta pentru unul dintre cele două locuri care duc în primul eșalon. Teoretic, conform calculelor matematice, Petrolul mai are nevoie de 8 puncte pentru a fi sigur în Liga I, în aceste ultime cinci meciuri rămase de jucat! Practic, ”necesarul” va fi mai mic, pentru că este greu de crezut că atât Sibiul cât și Clujul vor avea câte 4 victorii, plus egalul în meciul direct, în rundele rămase de jucat! Iar ”calculele” se vor simplifica odată cu trecerea etapelor, chiar primul meci din mini-retur, deplasarea de la Cluj putând clarifica ”premianta”, în cazul unui succes al galben-albaștrilor, zarurile fiind ”aruncate”!

Liga 2 – Play-Off Promovare – Meciurile Etapei 6

Apr 21, 17:30 – AFC Unirea 04 Slobozia – AFC Hermannstadt

Apr 23, 16:00 – CSA Steaua – CS Concordia Chiajna

Apr 26, 19:00 – AS FC Universitatea Cluj – ACS Petrolul 52