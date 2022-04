Luiza Rădulescu Pintilie

Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” din Ploieşti îşi reconfirmă, în aceste zile (3-9 aprilie a.c.), misiunea educaţională asumată pentru generaţiile actuale şi cele viitoare ale acestei prestigioase instituţii de învăţământ prahovene şi româneşti, cu o tradiţie care vine de la 1838, dându-i şi dimensiuni de deschidere şi perspective europene. Astfel, cu convingerea că „Viitorul este un edificiu misterios pe care îl construim astăzi pentru mâine; să-l făurim deci din ceea ce avem mai bun în suflet, să-l făurim cu dragoste!”, colegiul ploieştean este implicat, ca iniţiator sau ca partener, în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale, în mod special în cadrul programului „Erasmus+”, program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport , care prin obiectivele sale stabilite până în 2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală , precum şi pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Abordând o tematică de mare actualitate – egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, privind participarea la decizie, la educaţie, cultură și informare, dar şi eliminarea rolurilor şi stereotipurilor de gen, în această săptămână se desfăşoară la colegiul amintit o nouă etapă a proiectului “WOMEN INDEPENDENCE NETWORK – WIN!”, pe tema mobilității din România ,,Inclusive Education in the Global Village, cu participarea unui grup de profesori şi elevi din Italia- San Paulo Istituto Polispecialistico Statale Sorrento, Bulgaria – Academician Mihail Arnaudov 119 Secondary School Sofia şi Grecia- 2ND General Lyceum of Oraiokastro.

Sub coordonarea profesorilor lor Mariella Nica, Zhivka Yancheva, Georgios Chatzigeorgiou , elevi din ţările aminte, alături de cei ai colegiului gazdă (director-­prof. Lucia Ionescu) – la nivelul căruia proiectul este coordonat de prof. Roxana Elena Vişan – au participat ieri la deschiderea oficială a reuniunii de la Ploieşti, având o primă întâlnire la nivelul Instituţiei Prefectului Prahova (fotografia de grup surprinzând chiar acest moment, alături de subprefectul Emil Drăgănescu, consilierul Codruţ Constantinescu şi inspectorul general şcolar adjunct Lorelli Urleţeanu), apoi vizitând Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, unde au avut prilejul să vadă o ediţie rară a unui volum semnat de Regina Maria- patronul spiritual al şcolii ploieş­tene şi participînd, la Centrul Judeţean de Cultură, la un atelier despre tradiţionalul meşteşug al încondeierii ouălor de Paşti, despre frumuseţea picturii pe pânză şi arta broderiei. Toate acestea au prefaţat un program deosebit de interesant şi de complex, în care se regăsesc ateliere de lucru ce vizează o tematică diversă, de la integrarea tinerilor cu cerinţe speciale, la valorizarea tuturor elevilor, fără discriminare, de la implicarea femeilor la multiculturalitate. Vizitele organizate la Palatul Parlamentului, Muzeul Satului, Institutul de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan”, muzee ploieştene, Castelul Peleş şi Valea Prahovei , spectacolul susţinut de elevi ai colegiului ploieştean vor întregi, la rândul lor, legăturile educaţionale şi culturale, dar şi pe cele de cunoaştere, de socializare şi schimb de experien­ţă. De apreciat susţinerea acordată în derularea proiectului de către autorităţile judeţene, dar şi de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, Centrul Cultural Judeţean, Palatul Copiilor, Teatrul „Toma Caragiu” .



Fără îndoială, un asemenea proiect oferă fiecărui partener posibilitatea cunoaşterii unor sisteme educaţionale, cultural-­sociale noi, dar în acelaşi timp şi identificarea acelor puncte comune în creşterea unor generaţii pentru care nu mai există graniţe de mobilitate, de adaptare şi de implicare şi, cu siguranţă, colegiul ploieştean se va dovedi un bun ambasador al sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, dar şi o frumoasă „oglindă” ce reflectă imaginea României şi a Prahovei, originalitatea şi bogăţia tradiţiilor româneşti.