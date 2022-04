V. Stoica

Compania Națională de Administrare a Infastructurii Rutiere a fost obligată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor să reevalueze două dintre ofertele depuse în cadrul procedurii de contractare a execuției lucrărilor pe lotul 3 al autostrăzii Dumbrava-Buzău, respectiv de la Pietroasele la Buzău. Decizia a fost făcută publică luni, 18 aprilie, chiar în ziua în care ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că s-a decis și constructorul pentru lotul 1 al autostrăzii Dumbrava-Buzău, respectiv pe sectorul Dumbrava-Mizil.

Pentru lotul 3, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis, în parte, contestația nr. 14230/17.03.2022, formulată de asocierea NUROL INSAAT VE TICARET AS – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS, prin liderul asocierii NUROL INSAAT VE TICARET AS, și contestația nr. 14277/18.03.2022, formulată de TEKFEN INȘAAT VE TESISATANONIM ȘIRKETI, și a anulat raportul procedurii de atribuire nr. 24/2422/07.03.2022, în partea ce privește ofertele admisibile, procesele-verbale de evaluare, în partea ce privește asocierea Drum Asfalt (lider de asociere) – Ilgaz Insaat Ticaret Anonim Sirketi – Opr Asfalt – Obras Publicas Y Regadios – Trameco și asocierea Nurol Insaat Ve Ticaret AS – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS, și comunicările privind rezultatul procedurii transmise operatorilor economici ale căror oferte au fost declarate admisibile.

„Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei asocierii Drum Asfalt (lider de asociere) – Ilgaz Insaat Ticaret Anonim Sirketi – Opr Asfalt – Obras Publicas Y Regadios – Trameco și ofertei asocierii Nurol Insaat Ve TicaretAS – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS și stabilirea rezultatului procedurii, în termen de 20 zile de la primirea deciziei, cu respectarea celor din motivare, a documentației de atribuire și a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. Rezultatul procedurii va fi comunicat operatorilor economici implicați în termenul legal (…). Respinge solicitările asocierii DANLIN XXL și ale asocierii NUROL privind plata cheltuielilor efectuate cu soluționarea contestației, respectiv a intervenției. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016”, se arată în decizia CNSC.