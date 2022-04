Violeta Stoica

O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită moartă, în urmă cu aproape un an, în clădirea fostei băi publice din Ploiești, aflată pe strada Romană din oraș. Miercuri, Tribunalul Prahova l-a condamnat la 10 ani de închisoare pe bărbatul care a fost acuzat de omor, iar magistrații l-au și obligat la plata unor sume către rudele victimei. “Condamnă pe inculpatul Ispas Constantin la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor. În baza art. 66,67,68 al. 1 lit. c C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b, h, n C.p. ( ultima constând în interzicerea dreptului de a comunica cu membrii de familie ai victimei, de a se apropia la mai puţin de 50 m de aceştia) pe o perioadă de 3 ani de la data executării pedepsei. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b, h, n C.p. ( ultima constând în interzicerea dreptului de a comunica cu membrii de familie ai victimei, de a se apropia la mai puţin de 50 m de aceştia). În baza art. 72 C.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestului preventiv de la 08.04.2021 la zi. În baza art. 399 al. 1 C.p.p. menţine starea de arest a inculpatului. În baza art. 20 al. 4 C.p.p. respinge ca inadmisibilă acţiunea părţii civile (…), acesta putând introduce acţiunea la instanţa civilă. În baza art. 25 rap. la art. 397 C.p.p. rap. la art. 1391 al. 2 Cod Civil admite în parte acţiunile civile formulate în cauză de părţile civile. Obligă pe inculpatul Ispas Constantin să plătească părţii civile (…) suma de 20.000 de euro în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţii cu titlu de daune morale. Obligă pe inculpatul Ispas Constantin să plătească părţilor civile (…) câte 8000 de euro de persoană în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţii cu titlu de daune morale. Menţine sechestrul asigurător dispus asupra bunurilor inculpatului prin ordonanţa procurorului din cadrul Tribunalului Prahova cu nr. 114/P/2021 din 12.05.2021 până la concurenţa sumelor stabilite de instanţă. În baza art. 3 din Legea 76/2008 dispune recoltarea de la inculpat de probe biologice în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 4000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariile apărătorilor din oficiu se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.04.2022”, se arată în soluția dată de magistrații Tribunalului Prahova.

Motivarea sentinței scoate la iveală faptul că autorul crimei a recunoscut fapta în fața anchetatorilor și a povestit cum s-a petrecut crima.

„Fapta inculpatului care, în data de 07.04.2021, în jurul orei 10.00, pe fondul existenței unei relații nefirești din cauza diferenței de vârstă între acesta și minora în vârstă de 17 ani, s-a deplasat împreună cu aceasta la subsolul unei clădiri dezafectate, sediul fostei Băi Publice de pe strada Romană din Ploiești, iar ulterior inculpatul a procedat la suprimarea vieții minorei prin exercitarea de violențe fizice asupra acesteia (lovire activă, împingere și propulsare de plan dur) și strângerea acesteia de gât pe fondul unor discuții contradictorii cu privire la suma de bani ce trebuia acordată minorei pentru favorurile sexuale consimțite, cât și pe fond de gelozie, iar ulterior a ascuns cadavrul minorei într-un colț al uneia din camerele clădirii poziționând peste acesta mai multe articole textile precum și o bucată de tablă și a distrus telefonul minorei pentru a ascunde fapta comisă întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de omor, prev. de art.188 alin.(1) C.pen.

Sub aspectul laturii subiective, se reţine forma de vinovăție – intenție directă, inculpatul prevăzând și urmărind suprimarea vieții minorei astfel cum rezultă din toate mijloacele de probă administrate în cauză.

La stabilirea şi aplicarea pedepsei vor fi avute în vedere limitele de pedeapsă fixate de lege reduse cu o treime potrivit art. 396 al. 10 C.p.p., gradul de pericol social al faptei comise, atingerea adusă relaţiilor sociale ce ocrotesc viaţa persoanei, vârsta fragedă a victimei, atitudinea inculpatului după comiterea faptei care a abandonat victima deşi aceasta putea fi salvată dacă inculpatul solicita ajutor medical conform expertizei medico-legale, atitudinea inculpatului în faţa autorităţilor, atitudinea procesuală de recunoaştere a faptei, modalitatea concretă de comitere a faptei, lipsa antecedentelor penale. Tribunalul are în vedere şi faptul că inculpatul a exploatat starea de vulnerabilitate a victimei (datorată problemelor psihice ale acesteia, vârstei reduse, a gradului precar de instrucție școlară, faptul că provine dintr-o familie modestă) atrăgând victima în locul unde a suprimat viața acesteia prin promisiunea oferirii unei sume consistente de bani în scopul obținerii unor servicii sexuale cunoscând vulnerabilitatea acesteia determinată de lipsa mijloacelor de trai zilnice (în mesajul transmis victimei în data de 06.04.2021 îi precizează acesteia că știe că nu are bani de țigări).

De asemenea, trebuie avut în vedere și modul acestuia de operare, comiterea faptei fără niciun regret, acesta înțelegând să suprime viața victimei într-un mod foarte brutal, respectiv prin exercitarea de violențe asupra acesteia (împingere și propulsare de plan dur, lovire activă) și prin strângerea acesteia de gât, verificând ulterior dacă victima mai prezintă puls. Ulterior comiterii faptei, a ales să ascundă cadavrul prin poziționarea peste acesta a mai multor resturi textile murdare precum și a unui panou de tablă, recunoscând comiterea infracțiunii doar în contextul conștientizării numeroaselor mijloace de probă care-l incriminează (imagini video ale camerelor de supraveghere ce-l poziționează pe acesta împreună cu victima la momentul dispariției acesteia, identificarea în sobă a unor componente ale telefonului mobil al victimei, etc.)

Faţă de criteriile mai sus arătate, instanţa apreciază că un cuantum de 10 ani închisoare este rezonabil pentru atingerea scopului educativ, preventiv şi coercitiv al pedepsei”, se arată în motivarea sentinței dată de judecătorii de la Tribunalul Prahova, conform informațiilor publicate în rejust.ro.