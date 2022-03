N. Dumitrescu

După o pauză de un an, bugetarii primesc, din nou, tichete de vacanță, printre aceștia regăsindu-se și salariații Primăriei Ploiești, primarul Andrei Volosevici semnând recent o dispoziție în acest sens. Astfel, așa cum reiese din regulamentul ce vizează acordarea voucherelor de vacanță, în scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă şi a motivării personalului, funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Ploieşti vor primi, anual, începând cu anul 2022 și până în anul 2026, vouchere de vacanţă pe suport electronic, în valoare de 1.450 de lei pentru un salariat, numărul beneficiarilor fiind de 327 de persoane. Voucherele de vacanţă se acordă la începutul trimestrului II al fiecărui an calendaristic şi sunt în cuantum de 1.450 de lei, iar perioada de valabilitate a acestora este de un an de la data emiterii, conform prevederilor legale, cu precizarea că se va aplica impozit pe venit de 10% din valoarea tichetului, în luna în care se acordă voucherele. Tichetele nu se vor acorda persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite. În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă se acordă de către angajatorul la care salariatul are funcţia de bază, potrivit legii, iar salariatului care declară pe propria răspundere că la funcţia de bază nu beneficiază de vouchere de vacanţă i se acordă acest drept de către Primăria Ploieşti. De aceste tichete beneficiază şi personalul care a beneficiat/beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate, pentru risc maternal, pentru îngrijirea copilului bolnav. În schimb, nu se acordă salariaţilor care se regăsesc pentru întreg anul calendaristic în una dintre următoarele situaţii: concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, pentru cei aflaţi în concediu fără plată şi respectiv salariaţii care au activitatea suspendată din diferite motive. ”Salariaţii care primesc vouchere de vacanţă sunt singurele persoane îndreptăţite să le utilizeze în perioada menţionată pe acestea şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat care poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement, în conformitate cu normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă cu modificările şi completările ulterioare. Se interzice salariaţilor, beneficiari ai voucherelor de vacanţă, următoarele: utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele reglementate, primirea unui rest de bani în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă, comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau bunuri, servicii”, se menționează în regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță pentru cei care lucrează la Primăria Ploiești. Tichetul de vacanță va avea stocate o serie de date de identificare, inclusiv numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care va fi îndreptățit să-l utilizeze. În perioada 2022 – 2026, voucherele de vacanţă vor fi emise doar pe suport electronic, decizia acordării acestora venind după ce, în anul 2021, bugetarii nu au mai primit tichete cadou pentru petrecerea vacanțelor în România, iar în acest context turismul a avut de suferit. Pe de altă parte, prin acest mod se va sprijini industria ospitalităţii, puternic afectată de pandemia Covid-19, în sensul recuperării pierderilor suferite ca urmare a suspendării activităţii structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică sau a restrângerii circulaţiei persoanelor în anumite zone cu grad de infectare ridicat.