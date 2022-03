Duminică, 6 martie 2022, Loteria Română a organizat TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE PRIMĂVERII. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.Loteria Română a anunţat că s-a câştigat cel mai mare premiu din istoria Joker, în valoare de 33.201.347,96 lei (peste 6,70 milioane de euro), la tragerea principală. Biletul norocos a fost jucat la agenția 75-010 din sectorul 5, București, și a fost completat cu două variante simple la Joker și o varianta la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 18,50 lei.Ultima dată premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în dată de 27.10.2019 și a fost în valoare de 17.763.419,58 lei. Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu dată tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Numerele extrase sunt:

Loto 6/49 tragerea principală: 19, 42, 41, 18, 34, 28

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 10, 8, 6, 4, 42, 48

Noroc: 0 8 7 7 5 3 5

Joker tragerea principală: 7, 45, 4, 3, 2 + 7

Joker tragerea suplimentară: 13, 1, 12, 14, 20 + 1

Noroc Plus: 3 9 2 7 9 2

Loto 5/40 tragerea principală: 9, 2, 26, 15, 21, 14

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 26, 35, 3, 25, 7, 36

Super Noroc: 1 4 5 4 2 4