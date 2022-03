De Valentine’s Day, am primit cel mai frumos cadou pe care mi-l puteau face oamenii care mă iubesc!

Am primit cea mai cool imagine și cel mai dinamic sunet din câte există!

Să nu-ți mai spun de site! Arată într-un mare fel! Dacă nu mă crezi, uite: www.rph.ro

Nu-i așa că-i tare?

Și pentru că nu-mi place să rămân dator, am pregătit și eu ceva!

Timp de o lună ai șansa să câștigi unul dintre cele patru weekenduri cu pensiune completă la Hotel Riviera din Sinaia! Trebuie doar ca în fiecare dimineață, în Morning Jam cu Pali si Bubanu, să asculți indiciile și să ghicești locul unde se află Cupidon în oraș!

Și-ți mai spun un secret…

Tot vinerea, ca să fie bine pentru toată lumea, ai Hitul care aduce Ca$hul! 100 de euro pe loc, fără tragere la sorți! Puțină atenție, puțină viteză și gata!

Banii de buzunar pentru weekend nu mai sunt o problemă!

În rest, fun, hituri, zâmbete și nebunie, cât cuprinde!

Sunt noul RPH! Încântat de cunoștință!

One for fun!