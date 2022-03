N. Dumitrescu

După ce câteva zeci de mii de refugiați din Ucraina au trecut granița, în România, un prim grup a ajuns și în Prahova, la Ploiești, la Universitatea Petrol-Gaze. Astfel, așa cum a declarat, ieri, rectorul prof. dr. ing. habil. Dinu Florinel, în cursul nopții de 28 februarie /1 Martie a.c., la căminul unde au fost pregătite în mod special camerele pentru cazarea refugiaților ucraineni au venit 28 de persoane, dintre care patru sunt copii. ”Sunt refugiați din Ucraina, de etnie greacă, de vârste diferite, inclusiv copii. Sunt marcați de ceea ce li s-a întâmplat, iar acest lucru se putea vedea și pe chipul lor. La primirea lor, au fost momente foarte impresionante, până la lacrimi, deoarece pe fața lor se citea disperarea. Dacă vor dori să stea aici, avem toată deschiderea, dar se pare că este un grup aflat în trazit”, a menționat rectorul UPG Ploiești. Având în vedere că refugiații din Ucraina erau de etnie greacă, aceștia au fost însoțiți, în vederea cazării lor la Ploiești, și de reprezentanți ai Ambasadei Greciei în România, în afară de cazare, aceștia beneficiind, în mod gratuit, și de o masă caldă, dar și de asistență medicală, tot din partea UPG Ploiești. Rectorul UPG Ploiești a mai menționat că grupul de refugiați a fost cazat într-un cămin unde toate locurile sunt disponibile, special pentru această categorie de persoane fiind puse la dispoziție 50 de camere, cu câte două locuri, unde sunt condiții ca de hotel, inclusiv cu acces la internet, iar dacă va mai fi nevoie, numărul inițial de 100 de locuri pentru cazarea gratuită a refugiaților din țara vecină se poate suplimenta. Potrivit acestuia, dintre cele 50 de camere, 20 au fost puse la dispoziția Crucii Roșii, în baza unei solicitări venite din partea Primăriei Ploiești, în alte camere fiind găzduiți fotbaliști de etnie ucraineană, o solicitare de cazare venind și din partea unei companii care are angajați în Ucraina. Subliniind că universitatea s-a mobilizat la apelul Universității tehnice de petrol și gaze din Ucraina, rectorul a mai adăugat că este de așteptat ca la Ploiești să vină inclusiv studenți și cadre didactice de la această instituție de învățământ superior, pentru care există disponibilitatea să le fie puse la dispoziție inclusiv săli și laboratoare în vederea continuării studiilor, mai ales că ambele instituții de învățământ superior au același profil.

De adăugat şi faptul că, pe lângă alte persoane ori unități de cazare din Prahova care deja și-au arătat disponibilitatea de a-i găzdui pe cei care au fugit din propria țară, din cauza războiului, și primarul din Brazi, Radu Leonaș, a anunțat că primăria pune la dispoziția refugiaților ucraineni 31 de camere dintr-un bloc aflat pe raza comunei. Totodată, potrivit unui comunicat, și Laurus Medical, care are o clinică și în Ploiești, și-a făcut publică disponibilitatea, ”imediată și fără costuri”, a serviciilor sale non urgență, pentru refugiații din țara vecină.

(Sursa foto – facebook Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești)