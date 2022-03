Pandemia de Covid-19 ar fi cauzat peste 18 milioane de decese în întreaga lume între începutul lui 2020 și sfârșitul lui 2021, de peste trei ori numărul oficial, potrivit unui studiu publicat în jurnalul The Lancet.

„Statisticile oficiale privind decesele cauzate de Covid-19 oferă doar o imagine parțială a numărului real de decese” legate de pandemia din întreaga lume, observă autorii studiului. Covid-19 este potențial una dintre principalele cauze de deces în 2020 și 2021, spune The Lancet, citat AFP, potrivit Agerpres.

În timp ce cifra oficială numără 5,94 milioane de decese în întreaga lume între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2021, diferite lucrări au considerat că este foarte subestimată și au încercat să evalueze mai bine evaluarea generală a pandemiei.

Mortalitatea în exces corespunde diferenței dintre numărul de persoane care au murit, indiferent de cauza morții lor, și numărul de decese așteptate, pe baza datelor anterioare.

Pe lângă o bază de date de mortalitate, autorii studiului au construit în special mai multe modele pentru a prezice rata de mortalitate așteptată în absența Covid-19, printre altele pentru a compensa lipsa de date complete și solide în mai multe țări.

„Din cele 12,3 milioane de decese suplimentare în comparație cu decesele cauzate de Covid-19 înregistrate, o parte substanțială se va datora probabil infecției cu Sras-CoV-2”, consideră aceștia.

Diferența dintre excesul de mortalitate și decesele înregistrate de Covid-19 s-ar putea explica printr-o subdiagnosticare a infecțiilor cu coronavirus și/sau prin decese din alte boli mai mari decât cele anticipate sub efectul modificărilor de comportament sau al accesului redus la îngrijire, deoarece a pandemiei, potrivit cercetătorilor.

Pe regiuni ale lumii, țările din America Latină, estul și centrul Europei, sudul Africii subsahariane au înregistrat cele mai mari rate de mortalitate în exces în perioada 2020-2021.