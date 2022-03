Titlul aparţine reprezentanţílor Inspectoratului de Poliţíe Judeţéan (IPJ) Prahova. Despre ce ”misiune de suflet” este vorba scriu tot ei, în comunicatul de presă de mai jos, pe care îl redăm integral:

„O zi de luni obișnuită, 21 martie 2022… Încep pregătirile pentru Ziua Poliției Române, zarvă mare, agitație… După o perioadă de doi ani cu restricții, în sfârșit putem face lucruri firești. Suntem contactați de către o colegă, din cadrul Serviciului Logistic, care ne transmite că dorește să ajute copiii fără familii sosiți din Ucraina, găzduiţi în aşezământul de la Valea Plopului de preotul Tănase, și că ar avea nevoie de sprijin.De îndată, apelăm la sufletul colegilor noștri și printr-o mobilizare fantastică reușim să strângem fonduri, pentru a putea ajuta cumva… Următorul pas a fost să îl contactăm pe preotul Tănase de la Valea Plopului și să îi spunem de inițiativa noastră. Acesta, cu un glas puțin obosit ne-a transmis că au suficiente alimente, pentru moment și că am putea ajuta la amenajarea unui nou spațiu, destinat copiilor din Ucraina.

În urma discuțiilor am stabilit ca echipa Inspectoratului de Poliție Județean Prahova să amenajeze interiorul unei bucătării, care la momentul acela era neutilizabilă.

Zis și făcut. În două zile am achiziționat cele necesare, iar miercuri, 23 martie, am pornit cu speranță să dăm suflet încăperii goale.

Ajunși la fața locului, ne-am mobilizat fantastic, am curățat spațiile de depozitare și în doar două ore am așezat necesarul unei noi vieți în casa oferită de niște oameni cu suflet. În final, am lăsat pe masa din bucătărie un jurnal, pe care l-am numit UN NOU ÎNCEPUT și care ne dorim să fie completat cu litere însuflețite cu liniște și bucurie.

Așa am ales noi, polițiștii prahoveni să sărbătorim ziua noastră, prin oferirea de zâmbete și transmiterea speranței că totul va fi bine”.