Duminică, 27 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 martie, Loteria Română a acordat peste 17.600 de câştiguri în valoare totală de peste 1,24 milioane lei.

Numerele extrase sunt:

Loto 6 din 49, numerele câștigătoare din 27 martie 2022 – 7, 31, 9, 13, 8, 3

Loto 5 din 40, numerele câștigătoare din 27 martie 2022 – 30, 27, 31, 6, 24, 33

Joker, numerele câștigătoare din 27 martie 2022 – 15, 38, 41, 17, 6 + 5

Noroc, numărul câștigător – 8 2 6 7 4 1 5

Super Noroc, numărul câștigător – 3 6 9 1 5 8

Noroc Plus, numărul câștigător – 9 5 9 0 1 8

Premiul de categoria I la Loto 6 din 49, în valoare de aproape 3 milioane de euro, a fost câștigat la extragerea de duminică, 27 martie 2022, cu un bilet jucat la o agenție din Sectorul 4 București, după cum a anunțat Loteria Română. Norocosul căruia îi revine premiul de 14.823.497,68 lei (aproximativ 3 milioane de euro) a investit doar 8,50 de lei, completând biletul cu o variantă simplă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Biletul câștigător a fost jucat la agenția 74-097 din Sectorul 4, București.

Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 12.12.2021 și a fost în valoare de 5.606.404 lei. De asemenea, tot la extragerea din această duminică a fost înregistrat un câștig de categoria a II-a în valoare de 63.957,90 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Buzău.