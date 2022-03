Anul 2022 este un an de convieţuire cu noul coronavirus, afirmă directorul medical al Institutului „Matei Balş”, Adrian Marinescu, adăugând că situaţia din prezent arată că este vorba de o convieţuire „armonioasă”, potrivit Agerpres. Medicul a atenţionat că, deşi vor fi puţine cazuri severe, vor mai exista persoane care ajung în terapie intensivă unde şi în prezent locurile sunt ocupate „aproape în totalitate”. „Aşa cum spuneam şi în urmă cu câteva luni, anul 2022 clar că este un an de convieţuire cu virusul şi, mai mult decât atât, ceea ce avem în momentul de faţă este chiar o convieţuire armonioasă, lucru care se vede extrem de clar. Aş trage totuşi un semnal de alarmă şi anume că şi dacă sunt puţine cazuri severe, ele totuşi vor exista şi în viitorul apropiat, iar oamenii care sunt în vârstă şi cu boli cronice, din păcate, vor ajunge în terapie intensivă. Şi în Institutul ‘Matei Balş’ se întâmplă următoarea situaţie. Sunt suficiente locuri pentru secţiile de non terapie intensivă, dar locurile de terapie intensivă – este adevărat că sunt în număr mic – sunt aproape în totalitate ocupate”, a declarat Marinescu, ieri, pentru AGERPRES.

În opinia sa, cel mai probabil, un nou val al pandemiei nu ar avea un impact important la nivel mondial. „Apropo de ceea ce va urma. Trebuie să facem o diferenţă între ceea ce înseamnă număr de infecţii şi cele care într-adevăr pun probleme. Adică presupun complicaţii, internări. Puteţi să vedeţi că şi în acele ţări unde vorbim de subvariante pentru Omicron, numărul de infecţii nu înseamnă şi o creştere importantă de spitalizări, nu înseamnă creştere în terapie intensivă. Un număr totuşi mic. Eu nu cred că vor exista schimbări importante. Sigur, în medicină nimic nu este 100%, dar cel mai probabil că nu va exista un impact important la nivelul mapamondului într-un alt val. Că în mod punctual vor exista numite situaţii, că vor fi cazuri, poate la nivel de focar, în unele locuri nu înseamnă că de aici putem să tragem concluzia că vom avea greutăţile legate de pandemie din trecut – valul al patrulea şi ceea ce ştiam noi la nivelul pandemiei. Nu cred că o să fie un impact important”, a explicat medicul.

Adrian Marinescu a arătat că imunizarea împotriva noului coronavirus rămâne utilă, chiar dacă se vorbeşte despre o eficienţă mai scăzută a actualelor vaccinuri faţă de variantele noi ale virusului. El este de părere că ar putea creşte numărul elevilor şi preşcolarilor care se vor infecta în urma ridicării restricţiilor, însă nu va afecta numărul de internări.