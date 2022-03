Centrul Județean de Cultură Prahova, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Prahova, organizează în zilele de 29, 30 și 31 martie 2022 prima ediţie a ”Festivalului Artelor Nichitiana. Universitatea liberă Nichita Stănescu – Ateliere de creație”. Potrivit organizatorilor acestui eveniment, Centrul Dramatic Mythos – din cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova, cu sediul în Palatul Culturii din Ploiești – propune ca prin rememorarea, redescoperirea și promovarea poeziei pornind de la personalitatea lui Nichita Stănescu, valoare culturală a comunității locale, să aducă în contemporaneitate și să fixeze în conștiința publică imaginea poetului. În cadrul proiectului, conceput a se derula în jurul creației lui Nichita Stănescu și a contemporanilor săi, se vor derula evenimente în care spectacolele, expozițiile, atelierele de creație, proiecţiile de film etc., au rolul de a apropia tânăra generație și nu numai, de valori ale spiritualității românești. Programul Festivalului Artelor Nichitiana este următorul: 29 martie- ora 10, deschiderea oficială a atelierelor Universității Libere „Nichita Stănescu”, atelierul de arhitectură literară fiind susținut de Dana Sînziana Constantin (scriitoare și traducătoare); ora 17 – vernisajul expoziției de artă fotografică ”Toate celelalte locuri”, în cadrul căreia va expune Mihai Gheorghe, artist vizual; ora 18 – manifestarea ”Un poet în tulburările lumii -Nichita Stănescu”, cuvântul de omagiere a poetului urmând să fie rostit de regizorul Mihai Vasile, după care va urma proiecția filmului ”Antrenorul de îngeri”, după spectacolul cu același titlu al Centrului Dramatic Mythos (producție a anului 2016); 30 martie – ora 10, acțiunea Discipolii lui Nichita Stănescu, în cadrul căreia va fi prezentat volumul ”Venirea fiului” de Dan David, urmată de proiecția eseului „Autoportret” (producție a anului 2014), film semnat tot de regizorul Mihai Vasile; ora 13 – Atelierul de sunete, susținut de regizorul Mihai Vasile; ora 17 – o nouă acțiune sub genericul Discipolii lui Nichita Stănescu – ”Ion Stratan. Într-o lume de cuvinte”, urmată de proiecția filmului ”Eu am trăit în casa asta”, după spectacolul cu același titlu al Centrului Dramatic Mythos (producție a anului 2016); 31 martie – ora 10 – ”Atelierul de semne”, susținut de Diana Lemnaru și Andrei Nistor (artiști plastici), ora 17 – Prezentarea volumului „Nichita azi” și a albumului memorial „Nichita Stănescu”, urmate de proiecția filmului ”Măreția frigului”, după spectacolul cu același titlu al Teatrului Equinox (producție a anului 2010).

De precizat, prima ediție a ”Festivalului Artelor Nichitiana. Universitatea liberă Nichita Stănescu – Ateliere de creație” îl are ca director artistic pe Mihai Vasile, regizor (fondator al Teatrului Equinox și al Centrului Dramatic Mythos), și este inițiată în urma finalizării Proiectului Festivalul artelor „Nichita la echinocțiu”, proiect care nu s-a mai putut desfășura, la standardele propuse de-a lungul celor 15 ediții, din pricina pandemiei Covid-19. Festivalul Artelor ”Nichita la echinocțiu” se desfășura în răstimpul dintre echinocțiul de primăvară și ziua de naștere a poetului. Acesta a fost un festival dinamic, destinat tinerilor. Începea la 21 martie și se termina la 31 martie, cu închiderea atelierelor de creație din cadrul Universității Libere Nichita Stănescu. Era un festival cu unsprezece zile de spectacole, ateliere, recitaluri, vernisaje, lansări de carte, colocvii, proiecții de filme etc. La atelierele din cadrul festivalului se înscriau în medie 60 de tineri din orașul Ploiești și județul Prahova, care sub tutela spirituală a poetului Nichita Stănescu aveau prilejul să participe la toate aceste manifestări cultural-artistice.