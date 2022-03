V. S.

Nu este zi în care polițiștii prahoveni să nu depisteze, la volan, pe drumurile publice, persoane fără permis de conducere sau sub influența băuturilor alcoolice! Nici ziua de duminică, 27 februarie, nu a făcut excepție. Astfel, în jurul orei 11:00, în timp ce desfășurau activități pe linie rutieră pe DN1 A, polițiștii din cadrul Poliției oraşului Vălenii de Munte au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani, din comuna Cărbunești. Deși era înainte de orele prânzului, bărbatul emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.

Tot duminică, în jurul orei 20:00, și polițiștii din cadrul Secției nr.1 de Poliție Ploiești au oprit, pentru control, pe strada Romană din municipiu, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani din orașul Boldești Scăeni. De această dată, conducătorul auto avea permisul de conducere suspendat. Și acesta s-a ales cu dosar penal, pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.