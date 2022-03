Se recomandă identificarea de locuri disponibile în alte judeţe

N. Dumitrescu

De la o zi la alta, crește tot mai mult numărul prahovenilor care vor să intre în posesia unui pașaport. Astfel, ieri, Instituția Prefectului Prahova – care are în subordine Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Prahova – a anunțat că, în momentul de față, programările pentru eliberarea pașapoartelor în județul nostru au ajuns la sfârșitul lunii iunie 2022! Asta în contextul în care, având în vedere volumul tot mai crescut al cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, programul cu publicul al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova a fost prelungit, desfășurându-se de luni până vineri în intervalul orar 8:00 – 20:00, inclusiv în ziua de sâmbătă, în intervalul orar 8:00 – 16:00. ”În situația în care nu sunt identificate locuri disponibile pentru programare în perioada dorită, cetățenii pot să opteze pentru programări la orice alt serviciu public de pașapoarte din țară, recomandând verificarea disponibilității mai ales în județele limitrofe”, a transmis Instituția Prefectului Prahova.

Așa cum v-am mai informat, relaxarea măsurilor restrictive impuse de pandemie, precum și apropierea Sărbătorilor Pascale și a vacanțelor elevilor au făcut ca, inclusiv la nivelul județului Prahova, să se înregistreze un număr record de solicitări de eliberare a pașapoartelor, numai de la începutul lunii martie a.c., zilnic, în Prahova fiind înregistrate peste 300 de cereri de eliberare a acestor documente. Este vorba practic despre o triplare a numărului cererilor, în condițiile în care, în întreaga lună martie a anului trecut au fost înregistrate peste 1.600 de astfel de solicitări, iar în acest an, numai în perioada 1-8 Martie, s-au înregistrat 1.826 de solicitări. De asemenea, și în primele două luni ale acestui an numărul solicitărilor de pașapoarte în Prahova a fost vizibil mai mare în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021. De exemplu, dacă anul trecut, în luna ianuarie, au fost înregistrate 1.378 de cereri, iar în februarie 1.129 de cereri, anul acesta, în ianuarie au fost 2.690 de cereri, iar în februarie 3.013 de solicitări. Preluarea cererilor de emitere a pașapoartelor se face pe baza programărilor realizate prin intermediul site-ului e-pasapoarte.ro,

însă, întrucât aplicația de programare online este accesată în prezent de un număr tot mai mare de solicitanți, există posibilitatea ca timpul de răspuns să fie peste media obișnuită.

Potrivit Ministerului de Interne, în data de 10 martie anul curent, termenul mediu la nivel național de eliberare a pașaportului simplu electronic a fost de 2,77 zile lucrătoare, însă, în unele județe, printre care se regăsește și Prahova, termenul a fost de 3 zile lucrătoare din momentul înregistrării cererilor și până la intrarea pașapoartelor simple electronice în gestiunea structurilor de pașapoarte.

Așa cum s-a menționat într-un comunicat de presă transmis de ministerul menționat, la nivel național, în data de 10 martie a.c. s-au efectuat 35.389 de programări, pentru un număr de 60.381 de persoane, în scopul prezentării la ghișeu în următoarele 90 de zile, cu precizarea că atunci când se face înregistrarea se menționează câte persoane se vor prezenta la ghișeu, la data și ora dorite, în vederea depunerii actelor, fiind vorba inclusiv despre părinți cu copii. Pe de altă parte, pentru a evidenţia cu cât au crescut solicitările în ultima perioadă, Ministerul de Interne a mai precizat că, în perioada 1-10 februarie anul acesta, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, creșterea de solicitări a fost cu 206,82%, iar în perioada 1-10 martie a.c, creșterea față de același interval de timp din anul 2021 a fost în creștere cu… 449,51%!