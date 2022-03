În prezent se pot face programãri doar începând cu… 11 mai

N. Dumitrescu

Relaxarea măsurilor restrictive impuse de pandemie, precum și apropierea Sărbătorilor Pascale și a vacanțelor elevilor au făcut ca, inclusiv la nivelul județului Prahova, să se înregistreze un număr foarte mare de solicitări de eliberare a pașapoartelor. Astfel, de la începutul lunii martie a.c., zilnic, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova au fost înregistrate peste 300 de cereri de eliberare a unui document de călătorie în străinătate. Practic, este vorba despre o triplare a numărului cererilor, în condițiile în care, în întreaga lună martie a anului trecut, de exemplu, au fost înregistrate peste 1.600 de astfel de solicitări, iar în acest an, numai în perioada 1-8 Martie, s-au înregistrat 1.826 de solicitări. De altfel, în primele două luni ale acestui an, numărul solicitărilor de pașapoarte a fost vizibil mai mare în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021, iar cifrele vorbesc de la sine: 2022 – ianuarie 2.690 cereri, februarie 3.013 cereri; 2021: ianuarie 1.378 cereri, februarie 1.129 cereri. În total, anul trecut, au fost înregistrate 34.124 de cereri, cele mai aglomerate luni, dacă se poate spune așa, fiind aprilie – 2.057 de cereri, mai – 3.200, iunie – 4.190, iulie – 6.367, august – 5.453. În perioada de față, însă, cererea este atât de mare încât, în prezent, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova se pot face programări pentru pașapoarte începând doar cu data de… 11 mai 2022! Potrivit Instituției Prefectului Prahova, care are în subordine serviciul de pașapoarte, trebuie luat în considerare și faptul că numărul actual al cererilor se suprapune și peste programările deja efectuate, prin raportare la posibilitatea cetățenilor de a efectua o programare valabilă cu cel mult 3 luni înainte de data dorită. De altfel, pentru a se face față numărului foarte mare de solicitări, începând cu data de 2 martie a.c., programul de lucru al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova a fost prelungit de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-20:00, și au fost suplimentate până la capacitate maximă stațiile de preluare a cererilor de documente de călătorie. De altfel, chiar ieri, și PSD a solicitat Ministerului de Interne să suplimenteze resursele ”pentru a răspunde adecvat” cererii de eliberare de pașapoarte. Preluarea cererilor de emitere a pașapoartelor se face pe baza programărilor realizate prin intermediul site-ului e-pasapoarte.ro, însă, întrucât aplicația de programare online este accesată în prezent de un număr tot mai mare de solicitanți, există posibilitatea ca timpul de răspuns să fie peste media obișnuită. ”În situația în care nu sunt identificate locuri disponibile pentru programare în perioada dorită, cetățenii se pot programa la oricare serviciu public de pașapoarte din țară. Pentru evitarea deplasării la sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte în vederea ridicării pașaportului simplu electronic, recomandăm cetățenilor să solicite, odată cu depunerea cererii, și expedierea documentului de călătorie la domiciliul sau reședința titularului, acesta suportând plata contravalorii serviciului prestat, respectiv suma de 11,30 lei cu TVA inclusă”, au mai precizat reprezentanții Instituției Prefectului Prahova.