O revizuire a efectelor secundare înregistrate după administrarea în SUA a 298 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 bazate pe ARNm arată că majoritatea au fost „uşoare şi temporare”, potrivit unui studiu publicat de „The Lancet Infectious Diseases”, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Dintre cele 340.522 cazuri de efecte secundare raportate între decembrie 2020 şi iunie 2021 sistemului de evaluare a siguranţei vaccinurilor (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 92 % (313.499) „nu au fost serioase”, în timp ce sub 1% dintre participanţi la studiu au primit asistenţă medicală după vaccinare.Simptomele cele mai comune au fost durere de cap (20 % dintre cazuri), oboseală (17 %), febră (16 %), frisoane (16 %) şi durere (15 %).Doar 6,6 % dintre efectele secundare raportate au fost clasificate drept „serioase”, cea mai comună dintre ele fiind „lipsa de respiraţie”, de care au declarat că au suferit 4.175 de participanţi la studiu.”Ritmul intens în care au fost administrate vaccinurile anti COVID-19 în sistem de urgenţă, mai ales la populaţiile vârstnice a fost fără precedent”, a declarat autorul principal al studiului, David Shay, membru al Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).”Urmărirea siguranţei vaccinurilor anti-COVID-19 a fost cea mai completă făcută vreodată în istoria SUA. Cele două sisteme de supraveghere complementare care au fost utilizate pentru acest studiu ar trebui să impulsioneze încrederea că vaccinurile cu ARNm sunt sigure”, a declarat la rândul său Hannah Rosenblum, coautoare a studiului.Potrivit ei, „vaccinurile sunt instrumentul cel mai eficient” pentru a preveni formele severe de COVID-19. „Beneficiile imunizării în ceea ce priveşte prevenirea bolilor grave şi a deceselor sunt puternic în favoarea vaccinării”, a subliniat Rosenblum.