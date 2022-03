Prima ediție a Cupei Military Fighter – competiție de HAND TO HAND FIGHTING (lupte corp la corp) – s-a desfășurat la Alba Iulia, în perioada 11 – 13 martie, la sala de sport a Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan. Întrecerea a fost organizată de Federația Română de Hand to Hand și au fost prezente 12 cluburi și cadre din sistemul de ordine publică și siguranță națională.

Printre concurenți s-au regăsit și reprezentanți de la clubul prahovean „Ambiția Mădălin”, care a participat cu un număr de 13 sportivi, reușind să obțină medalii, performanțele fiind următoarele:

Mădălin Tănase – locul 2 (medalie de argint)

Ana-Maria Tănase – locul 2 (medalie de argint)

Adriana Panait – locul 3 (medalie de bronz)

Cososchi David- locul 1 (medalie de aur)

Cososchi Cezar- locul 1 (medalie de aur)

Stoica Gabriel – locul 1 (medalie de aur)

Safta Carla Antonia – locul 3 (medalie de bronz)

Trandafir Ștefan – locul 2 (medalie de argint)

Trandafir Maria – locul 3 (medalie de bronz)

Paraschiv Jasmine – locul 3 (medalie de bronz)

Mihalcea Alexandra – locul 3 (medalie de bronz)

Stoica Fabiana – locul 2 (medalie de bronz)

Panait Elena – locul 3 (medalie de bronz)

În plus, de remarcat faptul că clubul prahovean s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul pe echipe, la juniori.

Hand to Hand Fighting este un sport nou cu specific militar, combinând procedee de intervenție și de autoapărare.