Pe un drum rău, un ţăran cu o căruţă încărcată până la refuz, trasă de un singur măgar, nu putea urca o colină. Trece un drumeţ care îl ajută, împingând căruţa din spate. Când ajung ei, în sfârşit, în vârful dealului, la un drum mai bun, săteanul mulţumeşte drumeţului:

– Mulţumesc, domnule, că m-ai ajutat. Cu un singur măgar nu mai ajungeam eu în deal astăzi…

* * *

Şeful intră la lucrătorii săi.

– V-am spus: în timpul lucrului să nu fumaţi!

Unul dintre lucrători, uitându-se la şef: – Dar cine lucrează?

* * *

Interviu pentru angajare

– Sunteţi căsătorit?

– Nu.

– Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane care sunt obişnuite să se subordoneze.

* * *

– Iubito, când o să mor, o să plângi mult?

– Iubitule, doar ştii că eu plâng din orice fleac…

* * *

Un pictor face o vizită la galeria unde avea expuse picturile şi vede că s-au vândut toate tablourile.

– Ei, ce succes au avut lucrările mele !

– Da, le-a cumpărat un domn, după ce i-am explicat cât de mult cresc preţurile după decesul artistului.

– Şi cine era acest domn ?

– Doctorul dvs…

* * *

Mergea un tip cu maşina pe o şosea şi intră brusc într-o porţiune fără asfalt, plină cu noroi moale şi i se înfundă maşina. La câteva minute, apare un ţăran cu doi boi după el…

– Fiule, îmi dai 50 de parai şi ţi-am scos Merţul de aici!

– Gata, bace!

Mă rog, leagă ţăranul boii, îi scoate maşina şi spune mulţumit: – Apoi, tată, asta e a zecea maşină pe care o scot din noroi azi!

– Păi, bine, tataie, şi de muncit pământul, când îl mai munceşti? Noaptea?

– Nu, domnule dragă, noaptea pun apă aici, în groapă!

* * *

Doi soţi se opresc în staţia de taxi. Soţia îl întreabă pe un şofer:

– Până în centru, la Universitate, cât m-ar costa?

– 10 lei.

– Şi dacă îl luăm şi pe soţul meu cu noi, atunci cât m-ar costa?

– Tot atât. Femeia, uitându-se la soţul său cu o umbră de dispreţ:

– Vezi, ţi-am spus mereu că nu valorezi nimic!

* * *

Tot nu puteam să dorm noaptea şi mi-o zis dom’ doftor să închid ochii şi să mă apuc ­să-mi număr oile până adorm.

– Şi-o mărs?

– Stai să vezi! M-am apucat să le număr şi pe urmă mi-o perit tot somnul, când am băgat de seamă că-mi lipsesc două…

Soţia îşi întreabă soţul

– Dragule, ce-ţi place mai mult la mine: trupul meu perfect sau faţa mea foarte frumoasă?

Soţul răspunde: – Simţul umorului!

Doi tipi într-un compartiment de tren. La un moment dat, unul dintre ei scoate o banană, o decojeşte, pune sare pe ea şi o aruncă pe geam. Celălalt se uită puţin ciudat, dar nu zice nimic. Peste 5 minute, omul mai scoate o banană, o decojeşte, pune sare pe ea şi o aruncă pe geam. Iarăşi niciun răspuns. După ce mai face asta de vreo 4-5 ori, celălalt se enervează şi îl întreabă: – Domnule, de ce arunci bananele pe geam?! – Păi nu-mi plac bananele cu sare…

* * *

Un bade vine la farmacie şi întreabă:

– Domnişoară, aveţi medicamente din acelea albastre de care te simţi bine?

– Da, bade… Viagra le zice…

– Apoi, da… Şi cât costă una?

– 35 de lei.

– Şi cât ţine?

– Vreo patru ore, bade…

– Şi chiar costă 35 de lei?

– Da, bade… ţi-am mai spus…

Badea, scărpinându-se în cap: – Apoi, pentru un sfert de oră în plus, nu merită să dau 35 de lei…

* * *

Un cuplu intră într-un restaurant. La una din mese, femeia îl vede pe fostul soţ.

– De şapte ani de când ne-am despărţit, bea într-una, zice soţia.

– Asta-i o prostie, spune actualul soţ. Nimeni nu sărbătoreşte atâţia ani!

Ghidul către un grup de turişti:

– Pe locul ăsta, unde ne aflăm acum, tâlharii jefuiau călătorii…

– Şi acum?

– Acum nu-i mai jefuiesc tâlharii, acum s-au construit trei hoteluri…

* * *

Vine Ion la Vasile şi îl întreabă:

– Cum poate vaca ta da câte 100 de litri de lapte pe zi?

Vasile îl lămureşte: – E simplu. Totul depinde de amabilitate. Mă apropii de ea şi o întreb: ce avem astăzi, lapte sau carne?

* * *

Duminica, la biserică, o femeie îi zice preotului plângând: – Părinte, aseară soţul meu a murit fără lumânare! – Dumnezeu să îl odihnească în pace! Şi a avut vreo ultimă dorinţă? – Da, zice femeia, plângând şi mai tare, a zis: „Muiere, lasă puşca jos!”.

* * *

Un englez umbla prin Carpaţii noştri ca să culeagă folclor. Coborând o vale, vede un bade cu oile. Fericit că poate să-şi demonstreze veleităţile lingvistice, intră în vorbă cu baciul:

– Ce faci, bade? Paşti oile? Baciul se scarpină pe creştet şi îşi vede de oi mai departe. Englezul, înfuriat, scoate ghidul de conversaţie din buzunar şi-şi repetă întrebarea.

– Ziua bună, bade! Ce faci, paşti oile? Baciul îl ignoră complet, iar, după un timp, se uită la englez, îşi dă clopul pe spate şi-i zice: – Hey, men, I think you have an obsession.

Vreau să mă înrolez ca voluntar în armată.

– Câți ani aveți?

– 70.

– Cam bătrân pentru a fi soldat.

– Atunci înrolați-mă ca general.

* * *

– Alo, Baza? Vă sun în privința casei.

– Mă scuzați, aici e Baza de Rachete Antiaeriene, nu ați nimerit unde trebuie.

– Nu, nu, voi nu ați nimerit unde trebuie!

Alternativă

Comandantul îl intreabă pe un soldat:

– Soldat, dacă ajungem într-o localitate unde fântânile sunt infectate, ce facem?

– Bem bere, să trăiți!

* * *

Într-un minister

– Să ştii că noul ministru devine din ce în ce mai prietenos…

– De unde ştii?

– De câteva zile a început şi el să caşte la sedinţe, la fel ca noi.

* * *

Ajunge un cetăţean în Rai, unde trece pe lângă un pom plin cu clopoţei.

– Da’ pomul ăsta pentru ce-i?, îl întreabă pe Sf. Petru.

– Ăsta-i pomul minciunilor. Ori de câte ori cineva minte pe pământ, sună un clopoţel.

– Aha.

Mai stă omul ce stă, când deodată tot pomul se prăbuşeşte cu mare tam-tam.

– Văleu, ce s-a-ntâmplat?, îl întreabă pe Sf. Petru.

– Ei, şedinţă de Guvern la Bucureşti.

* * *

– Am auzit că noua actriță a fost aplaudată în delir de asistență în spectacolul de aseară. Nu e puțin să ai așa succes la debut în rolul Desdemonei!

– Aplauze a primit cu prisosință, dar nu cred să fi fost un așa mare succes.

– Cum așa?

– Spectatorii îl aplaudau pe Othello cum o strânge de gât!

* * *

La notar

– Cât costă un divorț?

– 1000 de euro toate cheltuielile!

– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.

– Din păcate libertatea este scumpă!!!

Nepotul stă de vorbă cu bunică-su:

– Bravo, tataie! Ești căsătorit de 50 de ani și încă îți numești soția ”iubirea mea”???

– Eheei, nepoate, de 15 ani am uitat cum o cheamă și mi-e frică s-o întreb!

– La ora asta se vine? Cât e ora?

– 10.

– Cum 10, dacă eu am auzit pendula bătând unu?

– Păi și, ce? Vrei să bată și zero?!

* * *

Alegeri pentru postul de primar într-un sat.

Fiecare promite cu marea sarea.

Unul spune:

– Dacă mă alegeţi pe mine, vă asigur 400 de locuri de muncă!

Ţăranii îl aleg, primarul se ţine de cuvânt şi le dă de lucru.

După o lună de zile, ţăranii se duc la primar şi cer salariu.

Primarul spune:

– Eu am spus că vă dau de lucru, nu că vă dau şi salarii.

* * *

Se întalnește gazul cu electricitatea:

– Salut, scumpo!

– Salut, scumpule!

* * *

Schimb de locuinţă

– Amicul tău locuieşte tot în vila aceea de un milion de dolari, din balconul căreia se vede celebra închisoare Jilava?

– Nu. De unde e cazat acum, se vede perfect vila de un milion de dolari.