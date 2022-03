Unirea Constanța – Petrolul 2-3

George Marin

Un titlu optimist înaintea meciului pe care Petrolul l-a susținut la Buftea ar fi fost „Trei puncte de serviciu”. Se pare că la fel au gândit și echipierii Petrolului, de l-au făcut pe Nae Constantin să fie negru de supărare la finalul meciului. Alt titlu, pesimist, ar fi putut fi „Aveți grijă să nu vă împiedicați!”. Între cele două, ce ziceți de neutrul „Petrolul continuă cursa și luptă pentru victorie”?

Nu am publicat niciunul dintre aceste titluri înainte de meci. Aveam doar îngrijorarea că puștanii lui Becali – că ai lui sunt aproape toți, ce s-o mai dăm după cireș? – pot face orice surpriză într-o stare de grație. Cum stările acestea nu vin de la mama Omida, ci, la fotbal, de cele mai multe ori, vin de la neputința adversarului, o sămânță de strângere de inimă sălășluia în orice suflet de petrolist, mai ales că toată lumea avea în fața ochilor ultimele jocuri amicale precum și meciul contra Buzăului.

E 1-0 pentru Unirea Constanța, fostă Farul. Un gol semănând cu cel marcat de Chivu contra Angliei, la „Europene”, demult tare.Un gol la care Meijers a fost făcut titirez de driblingurile lui Adrian Niță, 19 ani abia împliniți, cel care i-a făcut-o și lui Avram, portarul nostru împlinindu-și norma de o gafă (sper că doar una) pe sezon. „Surpriză la Buftea!” s-ar putea titra. Imediat se face 1-1 și lucrurile par a reintra în normal. Nu, încă nu este momentul de titlu, pentru că se pot întâmpla multe, timp fiind suficient. Hopa! Iată că se stinge – și aici! – nocturna. Vorba ceea: azi în Timișoara, apoi în toată țara. Primul titlu care vine în minte este „Pe unde trece, Petrolul stinge lumina”. Citit la modul figurat titlul ar fi de senzație, nu-i așa? Ar merge un asemenea titlu, dacă ar merge și jocul, să dai trei-patru goluri fără ca adversarul să sufle. Încă nu este cazul aici, dar speranța că poate fi așa încă trăiește. Petrolul face 2-1, Diarra înscriind al doilea gol al său. „Golgheterul își descarcă tunul”. Ar merge, mai ales că ivorianul a mai avut ocazie, a avut și o lovitură în transversală, iar primul gol și l-a cam făcut singur.

Pauza ne ține în priză, dar avem încredere că lucrurile se vor lămuri. Dar de unde! Trif face 2-2 profitând de faptul că duo-ul Huja – Meijers cască gura și ambii sunt lăsați în urmă la fugă. Deh, bătrânețile, bată-le vina! Ce titlu să mai dai dacă scorul rămâne acesta? La rezultate „negre” este teribil de dificil să găsești cel mai potrivit titlu. Noroc cu ghinionistul, altă dată, Măzărache! Iată-l unde trebuie și dă golul care ne face să răsuflăm ușurați pe moment. Pe moment, bine zic, pentru că am mai tremurat, deoarece ocaziile de gol petroliste au rămas doar ocazii. La final, s-ar fi potrivit un titlu din doar două litere: „Uf!”. Chiar dacă o cronică având acest titlu nu a mai fost publicată din cauza timpului prea lung scurs de la finalul meciului până la ediția curentă a ziarului, titlul și semnificația lui rămân valabile în vederea play-off-ului.

Astăzi, la prânz, vom ști programul play-off-ului. Dacă aș putea invoca sorții, mi-aș dori să picăm în primul meci cu Chiajna, în deplasare. Nu pentru tactică, nu pentru o strategie anume, ci numai ca să scăpăm mai repede de afurisitul acela de teren sintetic care ne-a făcut mereu greutăți. Și îmi doresc ca la finalul acestui mini-campionat să putem titra „Petrolul redivivus! Liga I, păzea, venim!”.

Unirea Constanța – FC Petrolul 2-3 (1-2)

Marcatori: Niță (16), Trif (49)/Diarra (17, 24), Măzărache (58).

Unirea: Udrea (cpt) – Zamfir, Tălmaciu (30 Ardelean), Gogor, Șuteu (79 Carabela) – Cireșoiu (69 Bobaru), Ciuciulete, R. Trif (69 Bodea) – Mitrache (46 Moldovan), Niță, Chirițoiu. Antrenor: Leonard Strizu.

FC Petrolul: Avram – Pîrvulescu (37 Boțogan), Meijers, Huja, Țicu (cpt) – Cebotaru, Seto – Bratu (74 Constantinescu), Tucaliuc (46 Pashov), Saim Tudor (46 Măzărache, 86 Cioiu) – Diarra. Antrenor: Nicolae Constantin.

Au arbitrat: Vasile Buzea (Buftea) – Daniel Vlase (Galați) și Mihaela Țepușă (Buzău).

Observatori: Laurențiu Vărgatu (Brăila) și Marian Lumînare (București).

Jucătorul meciului: Diarra