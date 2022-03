Fl. Tănăsescu

La iniţiativa decanului Baroului Prahova, avocat Emanuela Maria Antonescu, la sfârşitul săptămânii trecute, instituţia a marcat un secol şi jumătate de existenţă.

„Mi-am propus să marchez un astfel de eveniment încă din luna octombrie a anului 2020, când am candidat pentru al doilea mandat. M-am gândit atunci că, în situaţia în care voi primi din nou girul colegilor mei, voi face acest lucru. Şi iată că l-am făcut.

Cu ajutorul doamnei preşedinte a Tribunalului Prahova, magistrat Crina Letea – dumneaei însăşi fiind avocat timp de 20 de ani -, am scos şi o revistă dedicată aniversării, în care am evocat personalităţile din cadrul Baroului care, de-a lungul celor 150 de ani, s-au constituit repere morale nu numai pentru profesia de avocat, ci şi pentru viaţa culturală, administrativă şi politică nu numai a Prahovei, dar şi a ţării. Nu am omis nici acel moment trist din anul 1948, când a avut loc o epurare a Corpului de avocaţi prahoveni”, ne-a precizat decanul Baroului Prahova.



„Îmi doresc să devenim la fel de marcanţi pentru viitorul profesiei cum au făcut-o maeştrii avocaturii de la 1872 până astăzi”, a spus Decanul Baroului Prahova la momentul aniversar care a avut loc vineri, 11 martie 2022.

Iar în completarea celor spuse de către doamna Emanuela Maria Antonescu, potrivit unui comunicat al instituţiei, „în deschiderea evenimentului, președintele UNBR, Traian Briciu, a spus că este un moment important pentru profesie la nivel național, iar alegerea desfășurării Consiliului UNBR la Ploiești a fost un demers lăudabil, întrucât Baroul Prahova sărbătorește o activitate prestigioasă de 150 de ani de la înființare și s-a remarcat prin personalitățile sale și eforturile de a da o evoluție pozitivă avocaturii. (…)”.

Printre invitații Baroului Prahova care au luat cuvântul în cadrul festivității s-au aflat Bogdan Ilea – ministru secretar de stat la Ministerul Justiției, Cristian Apostol – vicepreședintele Consiliului Județean, Alexandru Vane – subprefectul județului Prahova, Ionel Stănescu – vicepreședintele Curții de Apel, Crina Letea – președintele Tribunalului Prahova; Alin Ene – președintele Judecatoriei Ploiești și istoricul Lucian Vasile. De asemenea, avocat Mirela Șerbăniuc și avocatul și consilierul Sorin Botez au evocat aspecte din evoluția profesiei, iar avocatul Cătălin Curte a prezentat revista omagială: ,,150 de ani de avocatură prahoveană”.

Președintele Tribunalului Prahova, Crina Letea, a evocat contribuția unor avocați de anvergură în viața profesională, ca modele umane și creatori de drept, dar și contribuția lor în dinamica socială și culturală a comunității. Președintele Judecătoriei Ploiești, Alin Ene, a declarat că dialogul permanent cu Baroul Prahova i-a ajutat să treacă peste problemele din perioada pandemiei. (…)



Plachetele aniversare, oferite de către decanul Emanuela Maria Antonescu la finalul întâlnirii, au marcat „importanța menținerii relațiilor apropiate între avocați și autorități, dar și între colegii avocați care conduc profesia într-o eră a turbulențelor sociale, economice și politice”.

Despre semnificaţia momentulului aniversar la care ne-am referit, despre ceea ce presupune „a avea chemare către profesia de avocat” şi alte aspecte vom aminti într-un interviu pe care doamna avocat Emanuela Maria Antonescu, Decanul Baroului Prahova, ni l-a acordat.