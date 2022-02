Petre Apostol

Una dintre puţinele discipline sportive din România care are încă performanţe importante la nivel internaţional este scrima. Iar oraşul Ploieşti reprezintă un centru de tradiţie în scrima românească.

Chiar dacă a avut reprezentanţi de seamă pe planşa naţională, scrima ploieşteană a traversat o perioadă tulbure. Mai bine de 20 de ani, numai regretatul antrenor Ştefan Moldanschi, la CS Petrolul Ploieşti, şi profesoara Rodica Popescu, la Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti, s-au „încăpăţânat” să creadă în potenţialul copiilor prahoveni la această disciplină sportivă şi să formeze medaliaţi la campionatele naţionale, care au reprezentat România la competiţii internaţionale.

Acum, secţia de scrimă de la Clubul Sportiv Şcolar nu mai are activitate, mulţi copii de perspectivă pierzându-se din această cauză. Şi secţia de la CS Petrolul a trecut, de asemenea, prin momente mai dificile, după ce antrenorul Ştefan Moldanschi a plecat dintre noi, în urmă cu câţiva ani. Fiul său, însă, Claudiu Moldanschi, încearcă să menţină vie această disciplină sportivă la Ploieşti. Mai întâi activând ca voluntar, acum fiind antrenor încadrat în cadrul clubului care aparţine de Ministerul Sportului, Claudiu Moldanschi a reuşit, cu succes, să repună pe linia de plutire secţia de scrimă şi chiar să facă un pas important spre performanţă.

„Cei de la club au înţeles că fără sprijin nu se poate şi avem condiţii suficient de bune pentru nivelul la care ne aflăm, cu o sală dotată cu minimum necesar. Dar, nu ne putem baza strict doar pe bugetul primit de la minister. Încercăm să găsim fonduri şi din alte resurse, deoarece acesta este viitorul în sport”, ne-a relatat antrenorul Claudiu Moldanschi.

Liderul secţiei de scrimă de la CS Petrolul, în prezent, este Alexandru Macovei, un tânăr născut în 2005, dublu campion naţional de cadeţi la floretă, cea mai dificilă probă a acestei discipline sportive. Elev la Colegiul „Spiru Haret”, sportivul ploieştean se află în grafic pentru prezenţa la Campionatele Europene de cadeţi, reprezentând, deja, România la două etape din Circuitul European, la finalul anului trecut, şi la începutul anului acesta.

De altfel, concursul de anul trecut, desfăşurat la Budapesta, în Ungaria, a reprezentat prima sa competiţie internaţională din afara graniţelor ţării, o experienţă care l-a impresionat.

„Am fost şocat de nivelul concursului, cu un număr de aproape 300 de sportivi la start, în contrast total cu ceea ce se întâmplă la noi în ţară. Şi viteza de joc a fost una extraordinară”, ne-a mărturisit sportivul de 17 ani de la CS Petrolul.

Alexandru a reuşit, atunci, să se claseze ale treilea în grupa preliminară (cu patru victorii din şase meciuri), calificându-se în faza eliminatorie, unde a trecut de primul tur, situându-se, în final, pe locul 96, dintr-un total de 286 de participanţi care au luat startul. Astfel, a punctat în clasamentul continental, care contează pentru prezenţa la Europene.

Luna trecută, a obţinut o performanţă similară, la etapa din Circuitul European desfăşurată la Bratislava, în Slovacia. Sportivul petrolist a câştigat patru meciuri din şase în grupa preliminară şi s-a oprit, din nou, în turul al doilea din faza eliminatorie, după o partidă încheiată la o singură tuşă, în prelungiri. Astfel, în clasamentul final s-a situat pe locul 85, punctând, de asemenea, în ierarhia continentală a sezonului 2021-2022.

În momentul de faţă, Alexandru Macovei se află pe locul 186 în clasamentul european de cadeţi, fiind al doilea din România, după Răzvan Nojea (locul 124).

Din experienţele internaţionale, sportivul ploieştean ne-a spus că „am învăţat să fiu mai calm, mai atent, să nu mă grăbesc. Mi-ar plăcea să pot participa la mai multe concursuri, deoarece la noi în ţară suntem puţini foarte buni şi nu avem suficiente competiţii.” Din acest motiv, Alexandru participă şi la concursuri de spadă, dar floreta rămâne arma sa de bază.

Alături de Alexandru Macovei, la secţia de la CS Petrolul se mai pregătesc aproximativ 40 de copii, printre care şi Pavel Sandu, tot cadet, un alt sportiv de perspectivă, cu rezultate bune la campionatele naţionale.

De menţionat că Alexandru Macovei este un exemplu fericit, dacă am putea spune astfel. Acesta s-a îndrăgostit de scrimă la CS Petrolul, unde era prezent la antrenamentele surorii sale gemene, încă sportivă la clubul ploieştean. Cum la acea vreme la clubul petrolist erau grupe doar de fete, acesta a învăţat scrimă la Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti, cu profesoara Rodica Popescu. Însă, secţia s-a închis, iar acesta doi ani, şi din cauza pandemiei, a făcut pauză forţat, neştiind dacă aventura sa în sport va mai continua sau nu. Iar acum este dublu campion naţional şi unul dintre sportivii de perspectivă ai ţării pentru performanţe la nivel internaţional.

„Alexandru este un copil care munceşte. Am avut şi săptămâni cu antrenamente zilnice. La nivel naţional, şi-a demonstrat valoarea, dar acum la concursurile internaţionale trebuie să obţinem performanţe. Cu sportivii de acolo trebuie să ne comparăm. Sperăm să ajungem la Campionatele Europene şi, apoi, să creştem tot mai mult”, a completat antrenorul Claudiu Moldanschi, un tehnician care îşi arată optimismul că, prin implicare activă, la Ploieşti, se poate construi o bază durabilă pentru performanţa sportivă în scrimă. Până acum, faptele vorbesc de la sine.