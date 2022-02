Petrolul a încheiat cantonamentul din Antalya cu încă o remiză, cea de-a treia consecutivă, 1-1 în confruntarea cu Spartak Moscova-2, formație ce evoluează în cel de-al doilea eșalon al fotbalului din Rusia. A devenit, de altfel, rezultatul ”preferat” al elevilor lui Nicolae Constantin, care, și în țară, înainte de turneul ”turcesc”, realizaseră tot două remize!

Golul echipei ploieștene în acest ultim joc de pregătire din Antalya a fost marcat de către Senad Jarovic (54), din lovitură de pedeapsă.

Ultima verificare din cantonamentul centralizat a avut două reprize distincte, în condițiile unui vânt extrem de puternic, ce nu a contenit să bată pe parcursul celor 90 de minute. În prima, elevii lui Nicolae Constantin au intrat mai greu în joc, au primit repede gol, atunci când Oganesyan (5) a punctat cu o deviere din mijlocul careului, și n-au reușit, până la pauză, să-și creeze situații de gol, astfel încât să spere într-o egalare.

Partea secundă, în schimb, a arătat cu totul altfel, „lupii” fiind cei care au avut inițiativa. Și, după o ratare mare a lui Saim Tudor (50), cel care, din marginea careului mic, a trimis în blocajul portarului advers, a picat și golul care a restabilit echilibrul, Senad Jarovic (54) transformând elegant o lovitură de pedeapsă, dictată după ce un fundaș al lui Spartak și-a lovit fără minge un adversar, 1-1 fiind și scorul final.

În întâlnirea contra rușilor, pentru „găzari” au jucat Moroz (67 Jercălău) – Pîrvulescu (73 Duță), Meijers, Huja, Velisar – Cebotaru (cpt), Seto – Bratu (73 D. Ilie), Boțogan (46 Tolea), Saim Tudor – Jarovic.

De astăzi, antrenamentele vor fi reluate pe pământ românesc, iar până la startul oficial în noul sezon, care se va produce cu jocul de pe terenul Politehnicii Timișoara, din etapa a 17-a a Ligii 2, programată să se desfășoare în jurul datei de 26 februarie, formația lui Nae Constantin mai are în plan două jocuri de verificare, cu Politehnica Iași și Viitorul 2 Constanța.

În România, înainte de plecarea în Antalya, petroliștii le-au întâlnit pe Astra, la Câmpina, partidă care s-a terminat la egalitate, scor 1-1, și pe Unirea Slobozia, la Blejoi, cu care a făcut tot remiză, scor 0-0.

În Turcia, Petrolul a mai remizat – în afară de acest ultim joc – și cu Metalist Harkov (1-1) și 3-3, cu MSK Vyskov, bilanțul fiind completat de victoria obținută în fața rușilor de la SKA Rostov (5-1).

Antrenorul Nae Constantin s-a declarat mulțumit, după revenirea echipei din Turcia. ”A fost bine în cantonament, am avut parte de terenuri bune, de meciuri amicale, vremea ne-a sâcâit un pic, a plouat, a bătut vântul, dar una peste alta a fost bine. Dragoș Gheorghe a dat destul de multe goluri, e într-o formă bună, sper să îl țină și în campionat. Cred că am transferat strict ce aveam nevoie, jucători care să vină cu un plus, sunt mulțumit de lot. Cred că la momentul acesta avem dubluri pe toate posturile, o să fie destul de greu să fac primul 11, dar sper să fac cele mai bune alegeri. Așteptăm să se rezolve și situația lui Pashov, ne va fi de ajutor, are experiență și calitate. În lupta pentru Liga I nu o să fie ușor, sperăm să fie o primăvară și o vară frumoase, cu promovare. Mai avem trei meciuri în sezonul regular și 10 în play-off. Sunt meciuri de care pe care, am spus-o și o susțin, deși avem un avantaj care pare considerabil. Mai e mult de jucat, dar trebuie să fim cu capul pe umeri la fiecare meci. Sunt meciuri cu echipe puternice ale Ligii a 2-a și se poate întâmpla orice”, a mai spus Constantin după revenirea în țară.

Un junior petrolist la Under 16

În această perioadă, selecționata României U16 efectuează un stagiu de pregătire în Cipru, unde va disputa și două meciuri de verificare împotriva naționalei similare a Ciprului.

Partidele se vor juca astăzi și pe 16 februarie, la Agia Napa, pe Agia Napa Municipality Stadium.

– astăzi, ora 15:00: Cipru U16 – România U16

– 16 februarie, ora 15:00: Cipru U16 – România U16

Printre juniorii – coordonați de selecționerul Victor Ene – convocați pentru această acțiune se află și mijlocașul petrolist Alessio Tudor, jucător care s-a remarcat în ultima perioadă. Alături de el mai sunt convocați:

Portari: Codruț Sandu (CSA Steaua), Rafael Munteanu (Farul Constanța);

Fundași: Eduard Chihaia (Farul Constanța), Luca Ciobanu (FCSB), Darius Fălcușan (U Cluj), Lenard Szoke (Csíkszereda), Costin Dragomir (Academica Clinceni), Alex Brumă (CSA Steaua), Răzvan Tamași (FCSB) Sergiu Gică (Farul Constanța);

Mijlocași: Alexandru Jurubiță (Academica Clinceni), Paul Ciupei (CFR Cluj), Luca Băsceanu (Farul Constanța), David Păcuraru (Farul Constanța), Marius Miruță (FCSB), Alex Bărbuț (FCSB), Andrei Dima (Academica Clinceni), Andrei Stoica (FC Argeș);

Atacanți: Ioan Vermeșan (UTA Arad), Alin Cocoș (Farul Constanța), Ianis Târbă (FC Barcelona/Spania).