Miercuri, cursanții Licenței C UEFA care au participat la acest curs, organizat de către Asociația Județeană de Fotbal Prahova și Federația Română de Fotbal au susținut examenul final pentru obținerea licentei, sub coordonarea lectorilor Marius Vișan și Ionuț Neagu, precum și sub supravegherea reprezentantului Școlii Federale de Antrenori, Daniel Gheorghe. Cursul – început în a doua parte a anului trecut, care a avut zeci de module, cu lectori ”interesanți” – precum Nae Constantin, Florin Stângă, Mircea Miu etc, s-a încheiat cu examenul final, care a constat atât într-o probă practică, desfășurată la stadionul din Strejnic, cât și într-o testare teoretică a cunoștințelor dobândite în timpul cursului – găzduită de Hotelul Best, iar în final toți candidații au trecut cu brio.

Prezenți la acest examen au fost și președintele AJF Prahova, Silviu Crângașu, vicepreședintele Cătălin Popescu, precum și alți oficiali ai AJF Prahova, care au mulțumit cursanților pentru participare și lectorilor pentru implicare.

Școala Federala de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal a anunțat deja pentru viitor standardizarea cursurilor de Licență C UEFA și organizarea ciclică a doua module anual.

Prim-divizionari pe lista absolvenților!

Printre cei care au susținut examenul pentru Licența C UEFA s-au regăsit nume importante din fotbalul prahovean și nu numai. Fostul căpitan al Petrolului – Laurențiu Marinescu – ex internațional al țării noastre, aflat acum în staff-ul Petrolului a obținut Licența C, dar şi câțiva jucători care au bifat meciuri la cel mai înalt nivel, anul trecut! Astfel, căpitanul Astrei – Paul Banu, fostul dinamovist Ionuț Șerban (liber de contract la acest moment) sau noul jucător al Academicii Clinceni – Mirel Bolboașă au participat la examenul desfășurat miercuri, care a adunat peste 40 de cursanți de la toate nivelurile competiționale. De remarcat că și câțiva arbitrii din lotul județean sau chiar divizionari (Mădălin Dicu, Mihai Safta, etc) au devenit antrenori cu acest prilej!