*Ucraina susţine că a fost atacată de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus

*Ucraina afirmă că a doborât cinci avioane şi un elicopter ruseşti, iar Rusia-că a distrus infrastructura bazelor aeriene ucrainene

*Rusia încearcă să-şi justifice la ONU atacul asupra Ucrainei şi pretinde că nu caută să ocupe ţara vecină

*Liderii american, europeni, ai NATO şi ONU cer „oprirea agresiunii militare”

*Preşedintele Klaus Iohannis a convocat CSAT

*MApN: Armata României a activat punctele militare de comandă

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat în această dimineaţă o operaţiune militară în estul Ucrainei. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene „să depună armele” şi a promis să contracareze orice interferenţă străină în operaţiunea rusă în Ucraina. Putin a susţinut că încearcă să demilitarizeze şi să „de-nazifice” Ucraina, potrivit Agerpres.

Liderii american, europeni, ai NATO şi ONU au reacţionat la anunţul preşedintelui Federaţiei Ruse, cerându-i să oprească „agresiunea militară” împotriva Ucrainei şi au condamnat ferm atacul Rusiei.

Presa internaţională a relatat despre focuri de arme în apropiere de principalul aeroport din Kiev şi explozii în mai multe locuri din Ucraina, între care şi Odesa, port la Marea Neagră.

Ucraina a anunţat închiderea spaţiului său aerian, iar preşedintele Volodimir Zelenski a decretat legea marţială în toate teritoriile ţării.

Ucraina a fost atacată joi de trupe ruse de-a lungul frontierelor sale cu Rusia şi Belarus, au anunţat printr-un comunicat autorităţile de graniţă ucrainene, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Frontiera statului ucrainean a fost atacată de trupe ruse dinspre Rusia şi Belarus”, se arată în comunicat, în care se adaugă faptul că atacurile au fost comise în special cu ajutorul „artileriei”.Autorităţile de graniţă ucrainene au mai anunţat că un atac a fost declanşat şi dinspre peninsula Crimeea, potrivit Reuters.

Atacurile împotriva unităţilor de protecţie a graniţelor şi a punctelor de control sunt în derulare, fiind folosite artilerie, alte echipamente grele şi arme mici, în regiunile ucrainene Lugansk, Sumî, Harkov, Cernigov şi Jîtomîr.

De asemenea, armata ucraineană a afirmat că a doborât în estul ţării cinci avioane şi un elicopter ale armatei ruse care a lansat în cursul dimineţii o operaţiune militară împotriva Ucrainei, potrivit AFP, preluată de Agerpres.”Cinci avioane şi un elicopter ale agresorului au fost doborâte”, a indicat Statul Major al armatei ucrainene într-un comunicat.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a anunţat într-un comunicat de presă preluat de EFE că forţele armate ruse au neutralizat apărarea aeriană a Ucrainei şi au distrus infrastructura bazelor aeriene ucrainene, în cadrul operaţiunii militare lansate de Moscova.

Infrastructura militară, instalaţiile de apărare aeriană, aerodromurile militare şi aviaţia armatei ucrainene sunt dezactivate cu arme de înaltă precizie. Nu există lovituri de rachete, aviaţie sau artilerie asupra oraşelor Ucrainei, subliniază ministerul, într-un comunicat citat şi de canalul RT, pe pagina sa electronică.

Populaţia civilă nu este în pericol, dă asigurări ministerul rus.Pe 24 februarie, şeful statului rus Vladimir Putin, în discursul adresat cetăţenilor Rusiei, a anunţat că a decis să desfăşoare o „operaţiune militară specială pentru a proteja Donbasul”.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a încercat să justifice miercuri, în Consiliul de Securitate al ONU, decizia ţării sale de a interveni în Ucraina făcând referire la presupuse „provocări” din partea Kievului şi la situaţia populaţiei din provincia separatistă Donbas, din estul Ucrainei, şi a insistat că Rusia nu caută „să ocupe” ţara vecină, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Nebenzia a insistat că obiectivul acestei „operaţiuni speciale” este de „a proteja persoanele care de opt ani de zile suferă un genocid din partea regimului de la Kiev” şi de „a demilitariza” Ucraina. Înaltul diplomat rus a vorbit în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate care avea loc în timp ce, la Moscova, preşedintele rus Vladimir Putin anunţa într-un discurs începerea intervenţiei militare.

Diplomatul, care a tradus pentru restul participanţilor o parte din discursul lui Putin, a insistat că „ocuparea Ucrainei nu intră în planurile” Rusiei şi a dat asigurări că intervenţia îşi are justificare în Carta Naţiunilor Unite, cu toate că însuşi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, afirmase contrariul.

În discursul său, Nebenzia a dat vina în repetate rânduri pentru situaţie pe guvernul ucrainean, pe care l-a acuzat că şi-a intensificat „provocările” în estul ţării, unde Moscova a recunoscut independenţa autoproclamată a celor două „republici” separatiste, Doneţk şi Lugansk. Pentru Rusia este fundamental să-şi protejeze populaţia în aceste zone, a subliniat Nebenzia, care a acuzat SUA şi ţările europene că ignoră situaţia şi se ghidează doar după interesele lor geostrategice.

Agenţia dpa a remarcat că, prin vocea lui Nebenzia, Rusia a dat vina pe Ucraina pentru propria sa acţiune militară în Donbas. „Rădăcina crizei de astăzi în privinţa Ucrainei o reprezintă tocmai acţiunile Ucrainei, care ani la rând şi-a încălcat obligaţiile în conformitate cu pachetul de măsuri de la Minsk” (acordurile de la Minsk – n.r.), a insistat Nebenzia.

Nebenzia a mai spus că Rusia vizează „junta aflată la putere la Kiev”. „Nu suntem agresivi faţă de poporul ucrainean, ci faţă de junta la putere la Kiev”, a spus el la încheierea discursului său în faţa Consiliului de Securitate al ONU, potrivit AFP.

Ambasadorul Ucrainei la ONU, Serghei Kisliţia, care a vorbit imediat după Nebenzia, a transmis Consiliului de Securitate al ONU că Putin a declarat „război ţării mele”. „Când am ajuns aici, acum o oră şi ceva, intenţionam să-l rog pe ambasadorul rus să-mi confirme oficial că trupele ruseşti nu vor începe să tragă asupra ucrainenilor astăzi şi să continue cu ofensiva. A devenit inutil acum 48 de minute, deoarece acum circa 48 de minute preşedintele dumneavoastră a declarat război Ucrainei”, a declarat înaltul diplomat ucrainean.

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Şedinţa CSAT va avea loc joi, la ora 11,00, la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a reuniunii este inclusă tematica privind implicaţiile asupra securităţii euroatlantice în contextul agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

La finalul şedinţei CSAT, preşedintele Klaus Iohannis va susţine o declaraţie de presă.

Klaus Iohannis a condamnat, joi dimineaţa, în cei mai fermi termeni agresiunea armată a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Ministerul Apărării a informat în această dimineaţa că, având în vedere situaţia de securitate din Ucraina, Armata României a activat punctele militare de comandă cu atribuţii în monitorizarea situaţiei şi coordonarea forţelor şi mijloacelor destinate situaţiilor concrete care pot apărea.”Conducerea Ministerului Apărării Naţionale a luat toate măsurile necesare de reacţie, atât cele care revin în mod direct instituţiei, precum şi cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului naţional de securitate, conform planurilor de cooperare interinstituţională, elaborate din timp”, se precizează într-un comunicat transmis AGERPRES.